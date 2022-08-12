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"Советские солдаты — все": в Черновцах демонтировали два памятника красноармейцам (видео)

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"Советские солдаты — все": в Черновцах демонтировали два памятника красноармейцам (видео)

Фото: Черновицкий городской совет

В Черновцах коммунальщики покончили с советскими солдатами. За день там демонтировали два памятника красноармейцам.

В Черновцах коммунальщики демонтировали два памятника красноармейцам. Там также сняли памятные таблички – в частности, так называемой "Отечественной войне 1941-1945".

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкого городского совета.

Как отмечается, памятники красноармейцам и памятные таблички впоследствии разместят в условном "парке тоталитаризма".

“Советские солдаты – все. Между тем, Соборная площадь и Центральный парк уже чисты. Также в планах очистить Центральный парк от надгробной постройки и захоронений советских солдат. Для этого работаем над тем, чтобы получить разрешение на эксгумацию. Как по нам, могилы должны быть на кладбище, а не в пределах зоны отдыха”, — рассказали в пресс-службе горсовета.

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Напомним, что в Хмельнитчине осудили пенсионера, убившего родного сына.

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