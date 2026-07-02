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Советское свидетельство о рождении: когда его нужно заменить на новое
Многие украинцы до сих пор пользуются свидетельствами о рождении, выданными во времена СССР. В КОВА объяснили, нужно ли обязательно менять такие документы и когда это действительно необходимо.
Многих украинцев беспокоит вопрос, остаются ли действительными их свидетельства о рождении, выданные в СССР, и не нужно ли их заменять на украинские. Обязательная замена таких документов не предусмотрена законом.
Больше об этом рассказали в Киевской областной военной администрации.
Нужно ли заменять советское свидетельство о рождении
В Украине свидетельства о рождении, выданные во времена СССР, остаются в силе и имеют такую же юридическую силу, как и документы современного образца. Только в определенных ситуациях придется обращаться за дубликатом своего свидетельства о рождении.
Заменить советское свидетельство о рождении на украинское необходимо только в следующих случаях:
если свидетельство потеряно или повреждено, например, появились выцветшие надписи, дыры и т.п.;
по собственному желанию;
в других предусмотренных законом случаях.
Чтобы получить свидетельство о рождении нового образца, нужно обратиться в ГРАГС или на портал Дія.
Там вам необходимо подать все документы, в частности, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении советского образца (если осталось), а также другие документы при необходимости — например, решение суда, выписка из ЕРДР о хищении свидетельства и т.д.
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Оформление документов в Украине — последние новости:
Напомним, что Кабинет Министров Украины отменил временный порядок, позволявший пользоваться загранпаспортами с продленным сроком действия или со внесенными данными о детях. Этот механизм действовал с февраля 2022 по октябрь 2025 из-за войны.
Следовательно, «продленные» паспорта больше не признаются действительными для международных поездок, авиакомпании могут отказать в посадке, а пограничники — во въезде. Заменить паспорт обязательно нужно, если срок его действия истек, если он был продлен по старому порядку или имеет внесенные данные о членах семьи.
Оформить новый загранпаспорт можно в украинских посольствах, консульствах, подразделениях ГП «Документ» за границей, а также в ГМС или ЦНАПах в Украине.
Из-за войны или финансовых трудностей многие украинцы откладывают переоформление жилья умерших родственников, рискуя потерять право на наследство. Если не подать заявление в течение 6 месяцев, человека могут признать отказавшимся от имущества, и возобновлять этот срок придется через суд.
Отдельной проблемой является потеря или ошибки в документах, подтверждающих родственные связи с наследодателем. В случае отсутствия или неточности в документах Минюст рекомендует сначала обратиться к нотариусу и получить письменный отказ в оформлении наследства. После этого официально доказать родство можно будет только в судебном порядке.
Какие-либо промедления с восстановлением документов или пропуск установленных сроков влекут длительные судебные процессы, дополнительные финансовые расходы и не гарантируют положительного результата.