- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 17
- Время на прочтение
- 2 мин
Советское свидетельство о рождении: обязательно ли его менять на украинский образец
Советские свидетельства о рождении имеют такую же юридическую силу, как и современные украинские документы, но при определенных условиях их придется обменять.
Многие украинцы до сих пор хранят и используют свидетельства о рождении, выданные в советское время. В то же время в сети периодически появляются слухи о необходимости срочно заменить такие документы на новые образцы.
Издание «На пенсии» разъяснило, имеют ли советские документы юридическую силу сегодня и в каких ситуациях замена на современное украинское свидетельство становится действительно обязательной.
Действительны ли свидетельства о рождении, выданные во времена СССР?
В Министерстве юстиции пояснили, что советское свидетельство о рождении обладает такой же юридической силой, как и документ современного украинского образца.
Нет необходимости заменять его исключительно из-за «возраста» или изменения формата, если бланковая справка сохранилась в надлежащем состоянии и все записи в ней остаются четкими и легко читаемыми.
В каких случаях необходимо заменить свидетельство
Обратиться за оформлением дубликата свидетельства (современного образца) придется только при наличии конкретных оснований:
документ был утерян;
свидетельство повреждено, а текст или печати стали нечитаемыми;
вы лично желаете получить документ нового образца;
это требуется по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Как и где получить дубликат свидетельства
Чтобы получить новое свидетельство, можно лично обратиться в ближайший отдел ГРАГС или воспользоваться соответствующей онлайн-услугой. Для этого необходимо:
Предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт).
предъявить оригинал свидетельства (если оно сохранилось, но повреждено);
заполнить заявление и, при необходимости, предоставить дополнительные документы;
уплатить установленный законодательством сбор.
За дополнительными разъяснениями и бесплатной консультацией граждане могут обращаться на горячую линию системы бесплатной юридической помощи по номеру: 0 800 213 103 (звонки по Украине бесплатные).
Напомним, что в Украине выезд мужчин за границу ограничен, однако отец троих и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе от разных браков, может иметь право на выезд. Для этого ему необходимо документально подтвердить содержание детей и иметь оформленную отсрочку в военно-учетных данных, а присутствие детей на границе не обязательно.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.