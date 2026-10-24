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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
2 мин

Советское свидетельство о рождении: обязательно ли его менять на украинский образец

Советские свидетельства о рождении имеют такую же юридическую силу, как и современные украинские документы, но при определенных условиях их придется обменять.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Свидетельство о рождении советского образца

Свидетельство о рождении советского образца / © из соцсетей

Многие украинцы до сих пор хранят и используют свидетельства о рождении, выданные в советское время. В то же время в сети периодически появляются слухи о необходимости срочно заменить такие документы на новые образцы.

Издание «На пенсии» разъяснило, имеют ли советские документы юридическую силу сегодня и в каких ситуациях замена на современное украинское свидетельство становится действительно обязательной.

Действительны ли свидетельства о рождении, выданные во времена СССР?

В Министерстве юстиции пояснили, что советское свидетельство о рождении обладает такой же юридической силой, как и документ современного украинского образца.

Нет необходимости заменять его исключительно из-за «возраста» или изменения формата, если бланковая справка сохранилась в надлежащем состоянии и все записи в ней остаются четкими и легко читаемыми.

В каких случаях необходимо заменить свидетельство

Обратиться за оформлением дубликата свидетельства (современного образца) придется только при наличии конкретных оснований:

  • документ был утерян;

  • свидетельство повреждено, а текст или печати стали нечитаемыми;

  • вы лично желаете получить документ нового образца;

  • это требуется по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Как и где получить дубликат свидетельства

Чтобы получить новое свидетельство, можно лично обратиться в ближайший отдел ГРАГС или воспользоваться соответствующей онлайн-услугой. Для этого необходимо:

Предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт).

  • предъявить оригинал свидетельства (если оно сохранилось, но повреждено);

  • заполнить заявление и, при необходимости, предоставить дополнительные документы;

  • уплатить установленный законодательством сбор.

За дополнительными разъяснениями и бесплатной консультацией граждане могут обращаться на горячую линию системы бесплатной юридической помощи по номеру: 0 800 213 103 (звонки по Украине бесплатные).

Напомним, что в Украине выезд мужчин за границу ограничен, однако отец троих и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе от разных браков, может иметь право на выезд. Для этого ему необходимо документально подтвердить содержание детей и иметь оформленную отсрочку в военно-учетных данных, а присутствие детей на границе не обязательно.

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