Советы для ВПЛ: как питаться во время войны, чтобы сохранить здоровье

Советы для ВПЛ: как питаться во время войны, чтобы сохранить здоровье

Более 53% внутри перемещенных лиц составляют женщины.

По данным ООН, на 2 мая 2022 года из Украины выехали около 6 млн человек. Еще 3,4 миллиона украинцев стали внутриперемещенными лицами, как сообщает Министерство социальной политики.

Об этом пишет Центр общественного здоровья.

В то же время Международная организация по миграции (МОМ) считает, что почти 6,5 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) в Украине непосредственно в результате войны. Данные МОМ показывают, что 13,5% перемещенных лиц уже имели опыт перемещения в 2014-2015 годах.

Многие из ВПЛ относятся к особо уязвимым группам: это беременные женщины и кормящие грудью, пожилые люди, люди с инвалидностью, люди с хроническими заболеваниями и лица, непосредственно пострадавшие от насилия. Более 60% опрошенных домохозяйств имеют детей.

Более 53% внутри перемещенных лиц составляют женщины. Согласно опросу, наиболее актуальные потребности ВПЛ можно описать следующим списком: лекарства, медицинские услуги, доступность питания и финансовые ресурсы.

Изменения в пищевых привычках, вызванные миграцией, часто приводят к снижению потребления фруктов, овощей, цельного зерна и орехов, тогда как потребление продуктов, богатых сахаром, жирами и солью, увеличивается. Это является основной проблемой

Одним из путей преодоления негативных влияний на здоровье, которое и так страдает от стресса, связанного с войной, является улучшение пищевых привычек. Чтобы наладить рацион, следует выполнять простые рекомендации по здоровому питанию.

Как питаться, чтобы сохранить здоровье в условиях войны

Стремитесь к здоровому весу, контролируйте калорийность своей пищи. Переселенцы часто сталкиваются с белковокалорийным дисбалансом, что приводит к появлению избыточной массы тела. У молодых людей и людей среднего возраста это происходит чаще из-за высокого уровня потребления сахара и крахмалистой пищи – хлеба, макаронных изделий и т.д.

Будьте физически активны каждый день. Даже в условиях войны можно найти способ оставаться активным.

Используйте принцип тарелки здорового питания. Помните, что белки, углеводы и жиры одинаково важны, но рацион должен быть сбалансирован.

Ежедневно включайте в пищу разнообразные злаки. По крайней мере, половина всех углеводов должна поступать от целоозерных продуктов. Вместо хлебобулочных изделий выбирайте разнообразные целозерновые каши. Овсянка, например, легко готовится, она снабдит вас углеводами и клетчаткой.

Старайтесь есть разные фрукты и овощи. Половину вашего суточного рациона должна составлять растительная пища. В день необходимо употребить 5-6 порций овощей и фруктов. Одна порция фруктов может состоять из одного среднего яблока или одного мандарина. Одна порция овощей включает один помидор или две небольшие морковки или один стакан измельченной свежей белокочанной капусты. Имеет смысл покупать недорогие сезонные овощи и фрукты. Ешьте яблоки, капусту, морковь, свеклу и другие растительные продукты, доступные в вашем регионе.

Выбирайте фрукты и овощи разных цветов. Не забывайте включать в рацион зелень. Растения разных цветов имеют разный состав. Если вы будете включать их в рацион, вы обезопасите себя разнообразными микронутриентами (витаминами, микроэлементами, биологически активными веществами).

Соблюдайте правила пищевой безопасности, включающие и личную гигиену. Если вы не можете часто мыть руки водой с мылом, используйте антисептик с содержанием спирта не менее 60%. Мойте овощи и фрукты перед употреблением или протрите их салфеткой с антисептиком. Не храните открытые консервы и готовую еду вне холодильника. Избегайте приобретения домашних консерваций, отдавайте предпочтение консервам промышленного производства. Вздутие крышки, помутнение или изменение цвета содержимого банки с консервами означают, что их нельзя употреблять. Пейте воду только из безопасных источников.

Соблюдайте диету с низким содержанием животных жиров и умеренным содержанием общего жира. Жир может быстро дать ощущение насыщения, но не обеспечит организм всем необходимым. В качестве примера – замените мясные консервы на рыбные. В рыбных консервах нет насыщенных жиров, они содержат растительные масла, которые добавляются во время приготовления, и рыбный жир, содержащий витамин D и омега-3 жирные кислоты.

Старайтесь заменять часть животного белка растительным белком. Вместо мясных консервов отдайте предпочтение консервированным бобовым. К примеру, консервированной фасоли, концентратам горохового супа и т.Д. Если есть возможность готовить, отличным выбором будет чечевица, быстро и легко готовится и содержит много белка. Сократите потребление красного мяса (говядины, свинины, баранины и т.п.), замените мясом птицы и рыбой.

Молочные продукты являются необходимым компонентом диеты в любом возрасте. Увеличьте потребление обезжиренного или нежирного молока и молочных продуктов, таких как кефир, сметана, йогурт, творог и т.д. Если добавить в рацион молочные продукты невозможно, дополнительный источник кальция можно получить из аптечных препаратов кальция, однако перед употреблением таких таблеток обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

Потребляйте разнообразные белковые продукты, включая морепродукты, нежирное мясо и птицу, яйца, фасоль и горох, соевые продукты, несоленые орехи и семена.

Держите общее потребление жиров на уровне 20-35% от общего количества калорий – это 30-70 граммов в день. Большая часть жиров должна поступать из растительных источников.

Пейте больше чистой воды, предпочитайте несладкие напитки и продукты, чтобы уменьшить потребление сахара.

Выбирайте и готовьте продукты с меньшим содержанием соли. Потребляйте не больше 5 граммов – это примерно 1 чайная ложка соли в день.

Потребляйте продукты с высоким содержанием калия, пищевых волокон, кальция и витамина D. К таким продуктам относятся овощи, фрукты, всеозерные продукты, рыба, молоко и молочные продукты.

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