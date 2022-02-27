Советы, которые помогут животным меньше волноваться во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги владельцы кошек и собак берут любимцев с собой в метро, подвалы, бомбоубежища и другие укрытия. Обычно яркий свет, большое количество незнакомых людей, громкие звуки пугают животных. ТСН.ua дает полезные советы, которые помогут вам и вашим кошкам меньше волноваться во время эвакуации.
Эвакуация плохо сказывается на психологическом, а иногда и физическом здоровье наших домашних питомцев. И если человек понимает, что происходит и может попытаться преодолеть панику, то котам и собакам объяснить ситуацию невозможно.
Но есть несколько советов, которые помогут вам защитить питомцев от излишней паники и улучшить их самочувствие во время воздушной тревоги. Заранее подготовьте:
- Возьмите с собой шприц без иглы – если животное отказывается пить (а в стрессовых условиях такое случается часто), вы можете набрать у него воды и напоить любимца. Помните, что вы можете сидеть в укрытии не один час, а обезвоживание может негативно отразиться на здоровье животных.
- Не забудьте взять хотя бы одну-две упаковки влажного корма – если кот отказывается пить воду из шприца, это поможет ему восстановить баланс жидкости в организме.
- Давайте по возможности больше воды, если животное не может сутки или больше сходить в туалет.
- При подозрении на застой мочи или цистит можно дать любой спазмолитик для мочевого пузыря. Даже "человеческие" лекарства могут помочь в это нелегкое время, когда нет возможности обратиться к ветврачу (например, доксазозин: 1 таблетка).
- Не забудьте положить в переноску "пеленку" (подойдет любая ткань) и взять с собой несколько запасных – от непредсказуемых ситуаций никто не застрахован, а испуганные животные тем более.
- Переноску лучше накрыть плотной тканью – коты и собачки маленьких пород пугаются света, людей вокруг, громких звуков, а потому так им будет спокойнее.
Дополнительно: обмотайте переноску скотчем, чтобы ее невозможно было открыть изнутри. Также не забудьте наклеить наклейку со своими контактными данными и именем животного.
В социальных сетях часто встает вопрос: как выгуливать собак во время комендантского часа, введенного в Киеве вчера. Здесь можно дать только два совета:
- постелите дома любую ткань, иметь, чтобы животное смогло сходить в туалет;
- если у вас собака большой породы, можно вывести ее на 5-10 минут, но обязательно имейте при себе паспорт (или другие документы) и не отходите вдали от подъезда.