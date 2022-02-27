Как успокоить домашних питомцев во время эвакуации в бомбоубежище: полезные советы / УНИАН

Советы, которые помогут животным меньше волноваться во время воздушной тревоги

Советы, которые помогут животным меньше волноваться во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги владельцы кошек и собак берут любимцев с собой в метро, подвалы, бомбоубежища и другие укрытия. Обычно яркий свет, большое количество незнакомых людей, громкие звуки пугают животных. ТСН.ua дает полезные советы, которые помогут вам и вашим кошкам меньше волноваться во время эвакуации.

Эвакуация плохо сказывается на психологическом, а иногда и физическом здоровье наших домашних питомцев. И если человек понимает, что происходит и может попытаться преодолеть панику, то котам и собакам объяснить ситуацию невозможно.

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Но есть несколько советов, которые помогут вам защитить питомцев от излишней паники и улучшить их самочувствие во время воздушной тревоги. Заранее подготовьте:

Возьмите с собой шприц без иглы – если животное отказывается пить (а в стрессовых условиях такое случается часто), вы можете набрать у него воды и напоить любимца. Помните, что вы можете сидеть в укрытии не один час, а обезвоживание может негативно отразиться на здоровье животных. Не забудьте взять хотя бы одну-две упаковки влажного корма – если кот отказывается пить воду из шприца, это поможет ему восстановить баланс жидкости в организме. Давайте по возможности больше воды, если животное не может сутки или больше сходить в туалет. При подозрении на застой мочи или цистит можно дать любой спазмолитик для мочевого пузыря. Даже "человеческие" лекарства могут помочь в это нелегкое время, когда нет возможности обратиться к ветврачу (например, доксазозин: 1 таблетка). Не забудьте положить в переноску "пеленку" (подойдет любая ткань) и взять с собой несколько запасных – от непредсказуемых ситуаций никто не застрахован, а испуганные животные тем более. Переноску лучше накрыть плотной тканью – коты и собачки маленьких пород пугаются света, людей вокруг, громких звуков, а потому так им будет спокойнее.

Дополнительно: обмотайте переноску скотчем, чтобы ее невозможно было открыть изнутри. Также не забудьте наклеить наклейку со своими контактными данными и именем животного.

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