Советы владельцам собак - как избежать проблем во время комендантского часа

Так как же быть с собаками во время усиленного комендантского времени? Владельцы собак должны выгуливать своих животных как в мирное время, так и во время войны, ведь собаке не объяснишь, что такое комендантский час. ТСН.ua дает следующие советы собачникам.

В Киеве и Киевской области введен комендантский час на полтора суток. Такие ситуации происходят и в других городах. Что делать в это время владельцам собак?

Владельцы собак знают, что своих питомцев нужно выводить на прогулку дважды в день. Как это сделать в комендантский час, когда нужно сидеть в укрытии? Разбираемся, как это делать безопасно во время комендантского часа.

Для начала, нужно понять, что чем меньше выходов из дома и чем короче прогулка – тем безопаснее. Следовательно, нужно сократить время прогулки со своим любимцем и не отходить далеко от дома.

По возможности, нужно сообщить вахтеру или охраннику жилого комплекса что вы выходите гулять с собакой.

С собой нужно взять удостоверение личности и положить его в легкодоступное место.

Также важно гулять в светлое время суток.

Увидев вооруженного человека во время прогулки, ни в коем случае нельзя убегать, кричать или совершать резкие движения. Необходимо предъявить человеку с оружием документы - паспорт гражданина Украины или id-карту (это позволит идентифицировать вас и снять с вас подозрения), и сообщить причину, почему вы на улице. Сделать это необходимо вежливо.

Если вы соблюдаете эти простые правила, после проверки документов у вас не должно возникнуть проблем, ведь в теробороне много владельцев собак или просто людей, которые с пониманием относятся к владельцам собак.

Надеемся, все безопасно переживут это непростое время.

Будьте осторожны и берегите себя!