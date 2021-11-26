СOVID-сертификат о выздоровлении в "Дії": при каком условии можно получить "ковидный" документ

СOVID-сертификат о выздоровлении в "Дії": при каком условии можно получить "ковидный" документ

По рекомендациям после перенесенного коронавируса можно и нужно вакцинироваться.

СOVID-сертификат могут получить и лица, недавно переболевшие COVID-19 и имеющие подтвержденный врачом диагноз.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич во время брифинга 26 ноября.

Она подчеркнула, чтобы документ появился в "Дії", информация о перенесенном коронавирусе обязательно должна быть внесена в электронную систему. Сгенерировать сертификат в "Дії" можно не раньше, чем на 15-й день после установления диагноза по внесению его в ЕСОЗ.

Срок действия COVID-сертификата об выздоровлении – 90 дней. Он считается со дня загрузки.

"Такой документ действует только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 не ранее 105 дней до запуска сертификата и в дальнейшем. Ведь по рекомендациям ВОЗ можно и нужно прививаться не позднее чем за три месяца от появления симптомов или лабораторно подтвержденного COVID- 19", — сказала заместитель министра.

По данным Минздрава, в приложении "Дія" украинцы сгенерировали более 300 тысяч сертификатов об излечении от COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что демонстрация COVID-сертификатов или справок о вакцинации не является разглашением медицинской тайны.

Как сообщалось, в Украине идет подготовка к "ковидной амнистии" для владельцев липовых COVID-сертификатов. Сама по себе покупка поддельного документа не является уголовным проступком, но если воспользоваться им – предусмотрено наказание.

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