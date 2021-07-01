Совладелец корпорации АТБ Геннадий Буткевич побывал в Монако по личному приглашению князя Альберта II

Геннадий Буткевич в компании боксеров Кличко и Усика побывал в Монако.

Геннадий Буткевич, совладелец корпорации АТБ, управляющей крупнейшей национальной сетью магазинов-дискаунтеров, побывал в княжестве Монако по личному приглашению князя Альберта II.

В распоряжении редакции оказались инсайдерские фото, на которых сооснователя крупнейшей ритейл-сети национального масштаба, которая недавно признана крупнейшей украинской компанией, заметили в компании звездных боксеров — Владимира Кличко, брата действующего мэра Киева, экс-чемпиона-супертяжа, и Александра Усика. А на инсайдерском фото запечатлен момент беседы Геннадия Буткевича на приеме у князя Альберта II, где сооснователь АТБ был по его личному приглашению.

Фото мэра Киева Кличко и боксера Усика в компании князя недавно облетели все спортивные СМИ после публикации в личном инстаграме Александра.

Согласно официальной версии, все украинские гости князя Монако находились там на отдыхе по личному приглашению главы княжества.

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