Совладелец компании Fire Point прокомментировал "связь" с Миндичем

Совладелец компании Fire Point, конструктор ракеты «Фламинго» Денис Штилерман

Совладелец компании Fire Point, конструктор ракеты «Фламинго» Денис Штилерман прокомментировал информацию от СМИ о своей якобы связи с бизнесменом Тимуром Миндичем. Последний хотел приобрести процент компании.

Об этом Штилерман рассказал в интервью Наталье Мосейчук в проекте «Мосейчук+».

По словам совладельца Fire Point, Миндич стремился стать акционером компании и об этом шли длительные переговоры, но долю в компании бизнесмен так и не получил.

«У нас с ним были длительные переговоры о том, что он желает приобрести процент в кампании. В итоге мы отказались, но остались в каких-то отношениях. У нас один любимый художник был Шерешевский, и мы его как-то любили. Какое-то общение было с ним», — рассказал Штилерман.

«Он (Миндич — ред.) пытался стать акционером. Мы вели переговоры, переговоры продолжались какое-то время. Но нет, он не является, он никогда не был акционером. Мы никогда никому, включая Миндича, не давали никаких денег», — добавил конструктор «Фламинго».

Напомним, в августе издание The Kyiv Independent писало, что представители компании Fire Point якобы связаны с Миндичем, которого сейчас НАБУ подозревает в создании преступной организации; отмывании средств, полученных незаконным путем; влиянии на членов правительства. Штилерман тогда убеждал, что у Миндича нет никакого влияния на деятельность Fire Point и что он не является ее совладельцем.

В ноябре уже нардеп Ярослав Железняк заявил о связи Миндича с компанией Fire Point, ссылаясь на «пленки НАБУ», где фигурировали Fire Point и вероятный совладелец Игорь Хмелев («Шмель»), связанный с бизнесменом. По данным нардепа, на Хмелева оформлен бизнес жены Миндича. Железняк также сказал, что Хмелев якобы должен был получить значительную сумму средств. По словам политика, официальным владельцем Fire Point является Егор Скалыга — друг Штилермана («Электроник» на «пленках НАБУ»).