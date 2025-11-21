ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Совладелец компании Fire Point прокомментировал "связь" с Миндичем

Штилерман сказал, что Миндич стремился приобрести процент в Fire Point, но после длительных переговоров ему отказали.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Совладелец компании Fire Point, конструктор ракеты "Фламинго" Денис Штилерман

Совладелец компании Fire Point, конструктор ракеты «Фламинго» Денис Штилерман

Совладелец компании Fire Point, конструктор ракеты «Фламинго» Денис Штилерман прокомментировал информацию от СМИ о своей якобы связи с бизнесменом Тимуром Миндичем. Последний хотел приобрести процент компании.

Об этом Штилерман рассказал в интервью Наталье Мосейчук в проекте «Мосейчук+».

По словам совладельца Fire Point, Миндич стремился стать акционером компании и об этом шли длительные переговоры, но долю в компании бизнесмен так и не получил.

«У нас с ним были длительные переговоры о том, что он желает приобрести процент в кампании. В итоге мы отказались, но остались в каких-то отношениях. У нас один любимый художник был Шерешевский, и мы его как-то любили. Какое-то общение было с ним», — рассказал Штилерман.

«Он (Миндич — ред.) пытался стать акционером. Мы вели переговоры, переговоры продолжались какое-то время. Но нет, он не является, он никогда не был акционером. Мы никогда никому, включая Миндича, не давали никаких денег», — добавил конструктор «Фламинго».

Напомним, в августе издание The Kyiv Independent писало, что представители компании Fire Point якобы связаны с Миндичем, которого сейчас НАБУ подозревает в создании преступной организации; отмывании средств, полученных незаконным путем; влиянии на членов правительства. Штилерман тогда убеждал, что у Миндича нет никакого влияния на деятельность Fire Point и что он не является ее совладельцем.

В ноябре уже нардеп Ярослав Железняк заявил о связи Миндича с компанией Fire Point, ссылаясь на «пленки НАБУ», где фигурировали Fire Point и вероятный совладелец Игорь Хмелев («Шмель»), связанный с бизнесменом. По данным нардепа, на Хмелева оформлен бизнес жены Миндича. Железняк также сказал, что Хмелев якобы должен был получить значительную сумму средств. По словам политика, официальным владельцем Fire Point является Егор Скалыга — друг Штилермана («Электроник» на «пленках НАБУ»).

