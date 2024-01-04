Совместная операция СБУ и Молдовы: разоблачен "трафик" украинцев в непризнанном Приднестровье

СБУ и спецслужба Молдовы обезвредили группировку, вывозившую уклонистов из Украины в непризнанное Приднестровье.

Контрразведка СБУ совместно с Национальной полицией Украины и Службой информации и безопасности Республики Молдова нейтрализовала международную преступную группировку, действовавшую в пользу РФ. Фигуранты незаконно переправляли украинских граждан призывного возраста за пределы нашего государства.

Об этом рассказывает пресс-служба СБУ.

Маршрут нелегального "трафика" пролегал с территории Одесской области в самопровозглашенное Приднестровье, а затем на территорию Молдовы. Стоимость одного "билета на побег" составляла до 5 тыс. долларов в зависимости от срочности выезда.

Злоумышленники подвозили своих "клиентов" к границе с непризнанным Приднестровьем, а дальше проводили их по лесным тропам вне контрольно-пропускных пунктов.

В результате совместной спецоперации стражи порядка задержали в Молдове двух участников банды во время сопровождения ими группы уклонистов. Еще два фигуранта разоблачены в Одессе, когда они готовили к отправке за границу новую партию потенциальных призывников.

По данным следствия, преступную группировку организовали два жителя непризнанного Приднестровья, имеющие украинские и молдавские паспорта, а также находящиеся в поле зрения российских спецслужб. К созданию канала нелегальной миграции они привлекли подельников из Молдовы и Украины.

Чтобы найти "клиентов", фигуранты создали несколько "специализированных" телеграмм-каналов, где за деньги предлагали свое содействие в бегстве от мобилизации в нашем государстве. Для конспирации незаконных доходов участники банды требовали от ухилянтов "рассчитываться за услуги" через собственные криптокошельки.

На основе материалов совместного расследования всем участникам группировки планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). В частности, заочное подозрение готовят двум организаторам "схемы", которые скрываются на территории так называемой "ПМР".

Напомним, украинские пограничники открыли огонь во время задержания уклонистов на границе с Венгрией. Все подробности стрельбы – в эксклюзиве TSN.UA.

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