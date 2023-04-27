Совместная разработка систем ПВО и планы вступления в ЕС: почему украинский премьер Шмыгаль ездил в Италию

Италия готова помогать Украине и по окончании активной фазы войны. В этом вопросе заинтересовано не только итальянское правительство, но и бизнес.

26 апреля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль прибыл в Италию. В Риме он принял участие в двусторонней конференции по восстановлению Украины, провел встречу с президентом, председателем Совета министров Итальянской Республики и председателями палат итальянского парламента.

ТСН.ua собрал главные итоги визита украинского премьера в Италию.

Вступление Украины в ЕС не за горами

В Риме премьера встретил президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла. Он заявил, что Италия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. В свою очередь, Украина проводит все необходимые реформы, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС. Президент Италии заявил, что вступление Украины в Евросоюз может произойти в ближайшее время.

“У нас есть амбициозный план за два года полностью быть готовыми к вступлению в ЕС. Уверены, что победим в войне и освободим наши земли. Уверены, что вместе с нашими союзниками реализуем чрезвычайную программу восстановления, которая принесет выгоду не только Украине, но и Италии и Европе», — написал Шмыгаль.

Рассчитываем, что SAMP/T станет в защиту украинского неба

В своем телеграмм-канале Денис Шмыгаль. выразил надежду, что комплекс SAMP/T как можно скорее прибудет в Украину и станет в защиту украинского неба. "Благодарен Италии за военно-техническую помощь для сил безопасности и обороны Украины, в частности, за шестой пакет помощи, в который вошли критически необходимые системы ПВО", — сказал на Конференции по восстановлению Украины Денис Шмыгаль. На встрече также говорилось о ядерной безопасности, восстановлении Украины, финансовом, оборонном, санкционном секторах и возможности мирных переговоров с РФ.

Миллиард для восстановления Украины

Премьер-министр во время встречи с Председателем Совета министров Итальянской Республики Джорджей Мэлони в рамках визита правительственной команды в Рим заявил, что Украина рассчитывает на активное участие Италии в развитии нашего государства.

«В 2023 году Украина нуждается в 14 млрд долларов на быстрое восстановление. Это сумма, которая необходима для удовлетворения наиболее базовых потребностей людей, таких как крыша над головой, свет и тепло зимой. Страны G7 приобщаются к восстановлению Украины. Соединенные Штаты выделяют 2,3 млрд долларов. Европейская комиссия – 1 млрд евро. Ожидаем такой же помощи от агентства SACE в 1 млрд. евро, который поможет Украине восстановить экономику, инфраструктуру, базовые гуманитарные и социальные потребности людей», — подчеркнул Шмыгаль.

Италия готова и дальше помогать Киеву, в этом заинтересовано не только итальянское правительство, но и бизнес.

Свобода и демократия: Украина получает безоговорочную поддержку обеих палат

Премьер провел встречи с руководством итальянского парламента. Следует отметить, что поддержку Украине оказывают представители обеих палат.

В разговоре с главой Сената Иняцио Ла Русса обсудили признание Голодомора геноцидом украинского народа. Соответствующий законопроект уже готовится. Наши итальянские партнеры осознают, что Голодомор — одно из самых страшных преступлений, которое не должно повториться, заявил Шмыгаль.

С главой Палаты депутатов Италии Лоренцо Фонтаной обсудили вопросы экономического и быстрого восстановления нашего государства. Получил уверенность в поддержке палатой вступления Украины в ЕС, Формулы мира Президента Украины и признания Голодомора геноцидом.

"Благодарен Парламенту Италии за принятие решений, направленных на поддержку Украины в борьбе за свободу и демократию", — написал Шмыгаль в своем Телеграмм.

Совместная выработка компонентов для ПВО — не миф

Премьер посетил итальянское оборонное предприятие Rheinmetall Italia SpA, специализирующееся на производстве современных систем противовоздушной обороны.

Среди его разработок – ПВО малого радиуса действия Skynex. Украине нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми нас атакует Россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей.

Такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине.

Рассматриваем возможность совместного производства компонентов этих систем. Спасибо партнерам за поддержку!

Работаем над тем, чтобы иметь больше таких действенных ПВО. Они создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов», – заверил Шмыгаль.

Встреча с Папой Римским

Премьер-министр Украины заявил, что пригласил Папу Римского Франциска посетить Украину и попросил помощи в репатриации тысяч детей, вывезенных в Россию или на оккупированные Россией территории после вторжения Москвы.



По оценкам Киева, почти 19 500 детей были вывезены в Россию или оккупированный Россией Крым после вторжения Москвы в феврале прошлого года, что он осуждает как незаконную депортацию.

Москва, которая временно оккупировала значительную часть востока и юга Украины, отрицает факты похищения детей и заявляет, что их вывезли для безопасности. Об этом пишет Reuters.

Шмигаль передал Папе Франциску фотоальбом о преступлениях России в Буче, Бородянке и других городах Украины. "Этот альбом наглядно демонстрирует ненависть и жестокость агрессора, которые он принес на украинские земли", — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр поблагодарил Его Святейшества за гуманитарную помощь, а также за лечение в ватиканском госпитале украинских детей, пострадавших от российской агрессии и пригласивших Папу Франциска в Украину.

"Будем рады приветствовать понтифика в эти нелегкие времена. Рассчитываем, что Святой Престол использует свое влияние, чтобы вернуть мир на все наши земли", — выразил надежду Шмыгаль.

Амбициозные планы Украины и роль Италии как союзного государства

В колонке для итальянской газеты Il Sole 24 Ore Денис Шмыгаль описал приоритетные сектора восстановления нашей страны.

Россия нанесла Украине беспрецедентные разрушения, которые Европа не видела со времен Второй мировой войны. Едва ли не треть нашей территории загрязнена минами и снарядами. Десятки тысяч разрушенных домов, тысячи уничтоженных больниц и школ на 50% повреждена энергосистема. Российские бомбы, ракеты и снаряды стерли с лица земли сотни городов и сел.

Италия является третьей экономикой Евросоюза. Итальянские компании могут сыграть одну из ключевых ролей в Плане восстановления Украины. Уже сейчас приглашаем итальянский бизнес к сотрудничеству, ведь реализация Плана восстановления начинается в этом году.

Наше правительство определило несколько ключевых секторов, которые станут основой для восстановления и трансформации экономики: военно-промышленный комплекс, энергетика, аграрный сектор, инфраструктура, ИТ.

Также в своем Телеграмм-канале Шмыгаль сообщил, что по итогам Конференции обновления подписали шесть меморандумов в области экологии, промышленности, логистики в энергетической сфере. Также два меморандума были подписаны между регионами Украины и Италии.

Недавно президент Владимир Зеленский рассказал, что отношения между Украиной и Италией стали более предметными – Рим поддерживает Киев и политически, и вооружением.

А 22 марта во время выступления в Сенате премьер-министр Италии Джорджо Мэлони перешла на крик. Таким способом ей пришлось объяснять депутату партии Движение 5 звезд Элизе Скутелли, почему не стоит прекращать поддерживать Украину.

Остановить поддержку Украины – это признать право Путина вторгаться на чужие территории, отметила Джорджия Мэлони.

Поток боеприпасов в Украину должен увеличиться в ближайшее время, заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел в Люксембурге. CNN.

А в понедельник, 24 апреля, накануне Совбеза ООН все 27 послов ЕС выступили с общим заявлением, в котором осудили войну РФ в Украине и ее несоблюдение Устава ООН. Заявление озвучил представитель ЕС в ООН Улоф Скуг.

Напомним, Украина и Италия расширяют сотрудничество в военной промышленности. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил итальянское оборонное предприятие Rheinmetall Italia SpA, специализирующееся на производстве современных систем ПВО.

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