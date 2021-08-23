Совместно выработаем пути деоккупации Крыма: Зеленский пригласил Россию присоединиться к "Крымской платформе"

По словам главы государства, в декларации вскоре появится строка для подписания документа российской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию принять участие в "Крымской платформе", чтобы совместно выработать пути деоккупации незаконно аннексированного полуострова.

Об этом он заявил во время выступления на саммите "Крымской платформы".

"Я подумал, что Российская Федерация, которая, конечно, не участвовала в саммите, но так активно обсуждала, комментировала, реагировала, была настолько активной, что создалось впечатление, будто она полноценный участник Крымской платформы. Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыму и исправления ее исторической трагической ошибки", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что в декларации саммита будет строка для подписания документа представителем России. По словам главы государства, "эта подпись будет последней на последнем саммите Крымской платформы в Ялте".

Напомним, что по результатам учредительного саммита "Крымской платформы" подписана совместная декларация, которая будет открытой для присоединения других государств и создаст политическую почву для дальнейшей работы.

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