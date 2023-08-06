"Совок" и опыт Сталина: Сеть возмущена предложением запретить выезд за границу после войны

Инициативу назвали "узаконением рабства" и "возвращением в совок".

Руководитель Института будущего и экс-советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предложил запретить мужчинам выезжать из Украины по крайней мере на три года после завершения войны, чтобы улучшить демографическую ситуацию.

Такое заявление вызвало бурное обсуждение в Сети. Украинцы подчеркивают, что такое решение было бы неконституционным и нарушало права человека.

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", офицер ВСУ Виктор Таран, ответил на пост Денисенко и высказал свое мнение на этот счет.

Он подчеркнул, что любое рабство деструктивно и нужно не запрещать выезжать, а мотивировать оставаться.

Основатель платформы онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко саркастически отметил, что теперь ждет предложения после победы запретить на три года выезд из сельской местности, чтобы спасти село, а также запретить соцсети, чтобы спасти психику нации.

"Боюсь увидеть предложение запретить выезд с левого на правый берег Киева", – добавил он.

В комментариях к посту иронически предложили для увеличения рождаемости запретить презервативы.

Общественный деятель Владимир Страшко предположил, что Денисенко мог вдохновить "опыт Сталина" и добавил, что "можно вывезти человека из совка, но совок с человека нет".

Общественный деятель Олег Попенко подчеркнул, что гибель сотен тысяч украинцев будет бесполезной, когда мы строим в Украине концлагерь, из которого невозможно будет выехать.

Украинский и крымскотатарский тележурналист Осман Пашаев саркастически напомнил, что путь запретов и ограничений – это исключительно опыт тоталитарных стран, всегда заканчивавшийся крахом.

Украинский писатель Павел Кучер отметил, что многие бойцы по возвращении с фронта захотят отдохнуть или отправиться на реабилитацию.

Реакция МВД

В МВД напомнили, что высказывания Денисенко по поводу запрета выезда мужчинам за границу — это личное мнение, а не позиция министерства.

"На многочисленные запросы журналистов сообщаю официально: Вадим Денисенко не советник Министра внутренних дел", — отметила представитель МВД Украины Марьяна Рева.

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине ввели военное положение, во время его действия запрещен выезд за пределы страны мужчинам в возрасте 18-60 лет.

Украинские мужчины могут выехать за границу только при одном из нижеприведенных условий:

при наличии решения медицинской комиссии о непригодности военной службы;

родители троих и более детей;

родители-одиночки несовершеннолетнего ребенка;

мужчины, сопровождающие больного близкого родственника или родственника с инвалидностью, если в семье больше нет других людей, способных это сделать.

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