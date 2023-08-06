"Совок" и опыт Сталина: Сеть возмущена предложением запретить выезд за границу после войны

Инициативу назвали "узаконением рабства" и "возвращением в совок".
Руководитель Института будущего и экс-советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предложил запретить мужчинам выезжать из Украины по крайней мере на три года после завершения войны, чтобы улучшить демографическую ситуацию.
Такое заявление вызвало бурное обсуждение в Сети. Украинцы подчеркивают, что такое решение было бы неконституционным и нарушало права человека.
Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", офицер ВСУ Виктор Таран, ответил на пост Денисенко и высказал свое мнение на этот счет.
Он подчеркнул, что любое рабство деструктивно и нужно не запрещать выезжать, а мотивировать оставаться.
Основатель платформы онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко саркастически отметил, что теперь ждет предложения после победы запретить на три года выезд из сельской местности, чтобы спасти село, а также запретить соцсети, чтобы спасти психику нации.
"Боюсь увидеть предложение запретить выезд с левого на правый берег Киева", – добавил он.
В комментариях к посту иронически предложили для увеличения рождаемости запретить презервативы.
Общественный деятель Владимир Страшко предположил, что Денисенко мог вдохновить "опыт Сталина" и добавил, что "можно вывезти человека из совка, но совок с человека нет".
Общественный деятель Олег Попенко подчеркнул, что гибель сотен тысяч украинцев будет бесполезной, когда мы строим в Украине концлагерь, из которого невозможно будет выехать.
Украинский и крымскотатарский тележурналист Осман Пашаев саркастически напомнил, что путь запретов и ограничений – это исключительно опыт тоталитарных стран, всегда заканчивавшийся крахом.
Украинский писатель Павел Кучер отметил, что многие бойцы по возвращении с фронта захотят отдохнуть или отправиться на реабилитацию.
Реакция МВД
В МВД напомнили, что высказывания Денисенко по поводу запрета выезда мужчинам за границу — это личное мнение, а не позиция министерства.
"На многочисленные запросы журналистов сообщаю официально: Вадим Денисенко не советник Министра внутренних дел", — отметила представитель МВД Украины Марьяна Рева.
Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине ввели военное положение, во время его действия запрещен выезд за пределы страны мужчинам в возрасте 18-60 лет.
Украинские мужчины могут выехать за границу только при одном из нижеприведенных условий:
- при наличии решения медицинской комиссии о непригодности военной службы;
- родители троих и более детей;
- родители-одиночки несовершеннолетнего ребенка;
- мужчины, сопровождающие больного близкого родственника или родственника с инвалидностью, если в семье больше нет других людей, способных это сделать.
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