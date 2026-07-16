Митинг в поддержку Михаила Федорова / © ТСН

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В Киеве возле Национального академического драматического театра имени Ивана Франко проходит акция в поддержку Михаила Федорова. Участники выступили против его отставки с должности министра обороны.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Люди йдуть на мітинг / © ТСН

По сообщениям с места происшествия, на митинг собрались сотни человек.

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Митингующие держат в руках картонные письма с лозунгами: «Увольнение Федорова выгодно только россиянам», «Долой совок, верните Федорова», «Я вижу вы ни бе, ни ме в министрах» и другие.

Громадяни збираються на мітинг / © ТСН

Акции поддержки Михаила Федорова проходят не только в столице. Во Львове люди собрались у памятника, об этом сообщил руководитель офиса по инновациям Украинского католического университета Алексей Молчановский.

Митинг во Львове / © Фото из открытых источников

В Одессе прошла акция против кадровых изменений в Министерстве обороны.

Митинг в Одессе / © Суспільне

Митингующие заявляют, что выступают за сохранение Федорова в должности и призывают власти пересмотреть решение о его отставке.

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Митинг в Одессе / © Суспільне

В Харькове также началась акция в Саду Шевченко.

Как сообщают местные Telegram-каналы, участники также вышли поддержать Михаила Федорова перед голосованием Верховной Рады по поводу его отставки.

Митинг в Харькове / © Фото из открытых источников

Люди призывают народных депутатов не принимать решения об увольнении министра обороны.

Акция поддержки прошла и в Черкассах.

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По информации Общественного, на Соборной площади собралось около 30 горожан. Перед началом митинга участники почтили минутой молчания украинских военных, погибших в войне с Россией.

Митинг в Черкассах / © Суспільне

После этого собравшиеся заявили о несогласии с отставкой Михаила Федорова и призвали власти не менять руководство Министерства обороны.

В Ивано-Франковске утром 16 июля также проходит мирная акция в поддержку Федорова.

Митинг в Ивано-Франковске / © Фото из открытых источников

Люди собрались под зданием Ивано-Франковской областной военной администрации в 9:01 сразу после общенациональной минуты молчания.

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К всеукраинской волне акций присоединился и Тернополь. Утром 16 июля люди собрались у здания Тернопольской областной военной администрации, чтобы выразить поддержку министру обороны Михаилу Федорову.

Митинг в Тернополе / © 20 минут

Участники принесли с собой плакаты с лозунгами и призывами не увольнять Федорова с должности.

Мітинг Тернопіль / © 20 минут

В Запорожье тоже проходит митинг в поддержку Федорова. Около 60 запорожцев выступили с несогласием.

Митинг в Запорожье / © Фото из открытых источников

Николаев тоже вышел на акцию протеста.

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Митинг в Николае / © Фото из открытых источников

В Хмельницком также набирает обороты акция возле Детского мира против отставки Федорова По состоянию на 9:05 около 50 человек.

Митинг в Хмельницком / © Фото из открытых источников

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Протесты из-за кадровых изменений в правительстве: украинцы вышли в поддержку ФЕДОРОВА

Дополняется.

Отставка Федорова — последние новости

Напомним, накануне стало известно, что президент Владимир Зеленский принял окончательное решение в отношении министра обороны Михаила Федорова. После встречи с ним глава государства уволил Федорова с должности главы Минобороны. Причиной назвал конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

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Сам Федоров, комментируя свою отставку, поведал, что не успел сделать все запланированное в оборонном ведомстве. Он заверил, что продолжит свою миссию. По информации источников «РБК-Украина» во фракции, Федоров остается в команде президента, «но что будет делать дальше — станет больше известно на следующей неделе».

«Украинская правда» пишет, что причиной громкой отставки Михаила Федорова стал тупик в отношениях министра обороны с главкомом ВСУ Александром Сырским и буксировкой реформы мобилизации.

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