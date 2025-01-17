Стечение обстоятельств или диверсия: в одном из баров Бердянска отравились оккупанты

Приехавшие из Мариуполя российские военные решили отдохнуть в местном баре, где отравились.

Об этом сообщило женское партизанское движение на оккупированных территориях Украины "Зла Мавка".

Оккупанты, которые приехали на выходные из Мариуполя в Бердянск, решили немного развлечься и посетили один из здешних баров. В каком заведении общепита отдыхали россияне — не уточняется из соображений безопасности.

Однако вместо праздничного вечера двое из них оказались в тяжелом состоянии в больнице.

"Или это стечение обстоятельств, или кто-то из гостей "помог" оккупантам, или же в алкоголь попало что-то не то — остается загадкой. Похоже, российским солдатам стоит тщательнее выбирать места для отдыха", — говорится в сообщении.

Напомним, в оккупированном Бердянске утром 24 декабря произошел взрыв. В результате чего сгорел автомобиль, который, вероятно, принадлежал председателю оккупационного совета Василию Нечету.

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