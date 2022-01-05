Соврал, что ограбили: житель Ровенщины вызвал копов, чтобы они нашли потерянный телефон

За ложь мужчину оштрафовали.
В Ровенской области 31-летний житель Дубна потерял телефон и заявил в полицию, что его ограбили, чтобы стражи порядка нашли его гаджет.
Как рассказали в пресс-службе полиции области, мужчина соврал полисменам, что неизвестный на улице Берестецкой избил его и отобрал мобильный телефон.
На место происшествия сразу прибыли правоохранители, однако, по указанному адресу заявителя не было, а мобильный телефон не отвечал.
Полицейские установили место жительства дубенчанина и отправились в его дом. Выяснилось, что вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, мужчина потерял телефон. Поэтому воспользовался мобильным отца и сообщил полиции о грабеже, чтобы правоохранители оперативно нашли утраченное.
За заведомо ложное сообщение о ограблении полицейские привлекли мужчину к админответственности и наложили штраф — 850 гривен.
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