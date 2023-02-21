Соврала о смерти ребенка и собирала деньги на транспортировку тела: в Ровенской области поймали аферистку

У 29-летней мошенницы – трое детей и все они живы и здоровы.

На Ровенщине предстанет перед судом 29-летняя жительница бывшего Острожского района, которая мошенническим способом собрала более 25 тысяч гривен. Женщина в соцсети объявила сбор средств на транспортировку из-за границы своего якобы погибшего ребенка.

Об этом сообщили в полиции Ровенище.

Полицейские установили, что злоумышленница на своей странице в социальной сети опубликовала объявление о срочном сборе средств на транспортировку тела своего умершего ребенка из Германии на территорию Украины. Известно, что у обвиняемой есть трое малолетних детей: все они живы и здоровы.

Семь человек, откликнувшихся на просьбу мошенницы помочь, обратились в полицию. Они перечислили в общей сложности 6300 гривен собственных средств на указанный 29-летней женщиной карточный счет.

Полученные средства женщина потратила на собственные нужды, ведь, по ее словам, имеет долги за полученные ранее кредиты.

Следователи направили в суд уголовное производство по обвинительному акту в отношении 29-летней женщины, которая мошенническим способом завладела более 25 тысячами гривен.

Напомним, жительница Кременчуга отдала более 100 тыс. грн за "снятие проклятия" и "лечение" мошеннице, которую встретила на местном рынке.

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