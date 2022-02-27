Современная техника не наводится на световые знаки на столбах или дорогах: Арестович развеял миф

Современная техника не наводится на световые знаки на столбах или дорогах: Арестович развеял миф

Он просит сообщать о подозрительных лицах полиции и другим службам безопасности.

Современная техника не наводится на световые знаки на столбах или на дорогах, она наводится с помощью других современных технических средств. И эта практика может быть направлена, чтобы породить у нас шпиономанию.

Об этом сообщил на брифинге 27 февраля советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Спецслужбы и военные украинские обращаются к вам с просьбой — остановить охоту на ведьм, самостоятельно не задерживать, а сообщать полиции и другим службвм безопасности, военным о местонахождении лиц, которых вы подозреваете. И они будут действовать по протоколам, принятым в спецслужбах", – сказал он.