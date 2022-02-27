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Современная техника не наводится на световые знаки на столбах или дорогах: Арестович развеял миф

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Современная техника не наводится на световые знаки на столбах или дорогах: Арестович развеял миф

Он просит сообщать о подозрительных лицах полиции и другим службам безопасности.

Современная техника не наводится на световые знаки на столбах или на дорогах, она наводится с помощью других современных технических средств. И эта практика может быть направлена, чтобы породить у нас шпиономанию.

Об этом сообщил на брифинге 27 февраля советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Спецслужбы и военные украинские обращаются к вам с просьбой — остановить охоту на ведьм, самостоятельно не задерживать, а сообщать полиции и другим службвм безопасности, военным о местонахождении лиц, которых вы подозреваете. И они будут действовать по протоколам, принятым в спецслужбах", – сказал он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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