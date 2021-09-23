Современное заведение с повышенными мерами безопасности: Минюст планирует создать отдельные тюрьмы для "воров в законе"

Первые такие учреждения могут появиться в Украине уже в следующем году.

Уже в следующем году в Украине может появиться специальная тюрьма, где изолируют криминальных "авторитетов" — так называемых "воров в законе". Сейчас совместно с Министерством внутренних дел продумываются подходы к организации такого заведения.

Об этом телеканалу " Дом " сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Она подчеркнула, что "воры в законе" опасны как на свободе, так и в тюрьмах, поскольку пользуются огромным влиянием.

"Действительно, они опасны как на свободе для всех нас, так и в месте несвободы становятся опасными субъектами. Они все равно влияют. В преступной иерархии они занимают высокое положение, поэтому кто-то считает, что служит им, выполняя их приказы. Это абсолютно ненормально, что они могут влиять на администрацию, запугивая, например, персонал или же администрацию учреждения или влиять на других людей, отбывающих там наказание ", — пояснила Высоцкая.

Могут криминальные "авторитеты" влиять и на администрацию тюрем. Именно поэтому "воров в законе" так важно изолировать, чтобы исключить это влияние, а для этого нужны специальные возможности, техника.

"Чтобы это устранить, нужно создать специальные условия, специальный режим, при котором они просто не смогут этого делать. И здесь комплекс мероприятий: с одной стороны — усиленные технические средства, например, та же глушильная аппаратура с мобильной связью и т.п.. Она будет стоять пока в отдельных (колониях — Ред.), потому что, чтобы распространить этот опыт на все 109 учреждений, мы пока не имеем средств. Поэтому начинаем с такого опасного сегмента, как "вор в законе", — уточнила заместитель министра.

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Сейчас совместно с Министерством внутренних дел продумываются подходы к организации такого заведения. Уже в следующем году в Украине могут быть созданы первые учреждения специально для "воров в законе".

По словам Высоцкой, учитывая специфику такого "контингента", условия содержания "авторитетов" в подобных учреждениях будут соответствующим образом организованы.

"Именно поэтому такое высокое требование прежде всего к безопасности, технической безопасности такого учреждения. Это камерный тип содержания, а не просто "общежитие", где все могут находиться вместе. Это изолированные помещения, а для государства дороже содержать такие учреждения. Это технические средства — видеосвязь, видеонаблюдения, видеорегистраторы для персонала, чтобы избежать конфликтов. Это должно быть современное заведение ", — резюмировала она.

Напомним:

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