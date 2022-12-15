Современные истребители для Украины и углубление сотрудничества РФ с Китаем: главные новости ночи 15 декабря 2022

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Главные новости ночи 15 декабря 2022 года:
- Си Цзиньпин давно увлекается Путиным: после 9 месяцев войны Китай усугубляет отношения с РФ. Читать дальше –>
- США планируют передать Украине ПРО Patriot: в России пригрозили "непредсказуемыми последствиями". Читать дальше –>
- Запад рассматривает возможность передачи Украине современных истребителей – СМИ. Читать дальше –>
- США планируют передать Украине оборудование для создания "умных бомб" – WP. Читать дальше –>
- Российские оккупанты в течение суток продолжили атаковать позиции ВСУ в районе Бахмута: карта боев. Читать дальше –>
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