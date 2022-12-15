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Современные истребители для Украины и углубление сотрудничества РФ с Китаем: главные новости ночи 15 декабря 2022

Дата публикации
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Современные истребители для Украины и углубление сотрудничества РФ с Китаем: главные новости ночи 15 декабря 2022

Фото: hvkk.tsk.tr

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Главные новости ночи 15 декабря 2022 года:

  • Си Цзиньпин давно увлекается Путиным: после 9 месяцев войны Китай усугубляет отношения с РФ. Читать дальше –>
  • США планируют передать Украине ПРО Patriot: в России пригрозили "непредсказуемыми последствиями". Читать дальше –>
  • Запад рассматривает возможность передачи Украине современных истребителей – СМИ. Читать дальше –>
  • США планируют передать Украине оборудование для создания "умных бомб" – WP. Читать дальше –>
  • Российские оккупанты в течение суток продолжили атаковать позиции ВСУ в районе Бахмута: карта боев. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
3302
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