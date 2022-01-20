Современные методы: Минздрав перечислил препараты, которые будут применяться для борьбы с COVID-19 в больницах

Современные методы: Минздрав перечислил препараты, которые будут применяться для борьбы с COVID-19 в больницах

Кабмин упростил процедуру государственной регистрации лекарства от COVID-19 для экстренного медицинского применения.

В Украине для лечения в стационарах пациентов от COVID-19 были закуплены препараты — "Ремдесевир" и "Тоцилизумаб". Также подписаны контракты на покупку "Молнупиравира", а также "Паксловид".

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что закуплено "Ремдесевира" более 66 тысяч флаконов и "Тоцилизумаба" более 3 тысяч флаконов.

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"Пациенты с COVID-19 и дальше будут пользоваться современными и действенными методами лечения. Для этого в декабре был обновлен протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", — говорится в сообщении.

Кроме того, уже подписан договор на поставку 300 тысяч курсов "Молнупиравира" — препарата для амбулаторного лечения COVID-19. Благодаря этому препарату можно предотвратить переход заболевания с легкой степени тяжести в среднюю и тяжелую в групп рисков.

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Также подписан предварительный договор о закупке 300 тыс. курсов лечения препаратом "Паксловид".

"Для эффективного лечения пациентов ранее Кабмин упростил процедуру государственной регистрации лекарственных средств от COVID-19 для экстренного медицинского применения", – добавили в Минздраве.

Как сообщалось, больные COVID-19, которые лечатся дома под наблюдением семейного врача, должны следить за температурой своего тела, сатурацией (уровнем кислорода в крови), чтобы не появилась одышка и общим состоянием организма.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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