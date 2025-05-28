Современные технологии и транспорт: телемарафон "Единые новости" собрал более 65 млн на нужды Сил Обороны Украины

Единственные новости

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В 2025 году зрители телемарафона "Единые Новости" собрали для Защитников и Защитниц более 65 млн гривен. Всего, за первые 5 месяцев в эфире марафона было проведено 750 сборов.

Собранные средства, в основном, пошли на современные технологии и транспорт.

Да, зрители собрали:

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более 32 млн гривен на дроны;

более 16 млн гривен на РЭБ;

более 11 млн гривен на транспорт (авто/пикапы).

Кроме того, украинцы активно поддерживали сборы на средства связи, тепловизоры, оптику, медицинское оборудование/обеспечение и защитное снаряжение

Собрание проводилось в слотах всех медиакомпаний-производителей телемарафона: 1+1 media, Starlight Media, "Рада", "Мы - Украина" и Inter Media Group.

За период полномасштабной войны всеми производителями телемарафона "Единые новости" были реализованы десятки масштабных фандрайзинговых кампаний для нужд Сил обороны и других социальных миссий. Это неотъемлемая часть функционирования марафона, результаты которой свидетельствуют о неравнодушии общества и активном участии украинцев в обороне своей страны.