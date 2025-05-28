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- Украина
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Современные технологии и транспорт: телемарафон "Единые новости" собрал более 65 млн на нужды Сил Обороны Украины
Собранные деньги, пошли на современные технологии и транспорт.
В 2025 году зрители телемарафона "Единые Новости" собрали для Защитников и Защитниц более 65 млн гривен. Всего, за первые 5 месяцев в эфире марафона было проведено 750 сборов.
Собранные средства, в основном, пошли на современные технологии и транспорт.
Да, зрители собрали:
более 32 млн гривен на дроны;
более 16 млн гривен на РЭБ;
более 11 млн гривен на транспорт (авто/пикапы).
Кроме того, украинцы активно поддерживали сборы на средства связи, тепловизоры, оптику, медицинское оборудование/обеспечение и защитное снаряжение
Собрание проводилось в слотах всех медиакомпаний-производителей телемарафона: 1+1 media, Starlight Media, "Рада", "Мы - Украина" и Inter Media Group.
За период полномасштабной войны всеми производителями телемарафона "Единые новости" были реализованы десятки масштабных фандрайзинговых кампаний для нужд Сил обороны и других социальных миссий. Это неотъемлемая часть функционирования марафона, результаты которой свидетельствуют о неравнодушии общества и активном участии украинцев в обороне своей страны.