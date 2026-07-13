Союзники готовят новое решение относительно ПВО Украины: детали саммита в Париже

ПВО / © Associated Press

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Союзники готовят новое решение по ПВО Украины на фоне изменения ситуации на фронте.

Об этом пишет Reuters.

Западные союзники стремятся обеспечить новые обязательства по противовоздушной обороне для Украины во время встречи в Париже в понедельник, 13 июля. Критический дефицит средств ПВО сделал украинские города уязвимыми для российских баллистических ракет, несмотря на недавние изменения инициативы на поле боя.

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К президенту Украины Владимиру Зеленскому присоединятся, по меньшей мере, 25 лидеров стран «Коалиции желающих». Цель встречи — не только усилить оборонные возможности Киева, но и сформировать общую позицию для будущих переговоров с Россией и разработать гарантии безопасности.

Приоритет — защита от баллистических ракет

«Баллистические ракеты, запускаемые Владимиром Путиным, намеренно нацелены на гражданские зоны… Июнь стал одним из самых кровавых месяцев с начала войны», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью изданию Ouest-France.

Как сообщил представитель администрации президента Франции, в настоящее время ключевое внимание сосредоточено на трех направлениях противоракетного сотрудничества:

поиск дополнительных противоракет к американским системам Patriot;

ускорение развертывания франко-итальянского комплекса SAMP-T;

общая разработка европейского и украинского оборонно-промышленных комплексов.

Один из вариантов, рассматриваемых сейчас европейскими странами, — это кооперация над созданием новой системы ПВО, которая дополнит SAMP-T и Patriot. При этом Украина должна получить важную роль в ее производстве. Сейчас Киев ведет переговоры с Европой о создании собственной противобаллистической системы, поскольку в последние месяцы перехватывать сверхзвуковые цели становится все труднее из-за нехватки боеприпасов.

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Не только ПВО: санкции и многонациональные силы

Параллельно с усилением неба Украина наращивает собственные удары дронами по нефтяным объектам и оружейным заводам в тылу РФ, чтобы взорвать экономическую состоятельность Москвы.

Со своей стороны лидеры в Париже будут искать пути ограничения доходов Кремля, в том числе из-за борьбы с «теневым флотом» танкеров, перевозящих российскую нефть в обход санкций. Ожидается, что на следующей неделе ЕС примет уже 21-й пакет санкций против России.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал объявить о новых решениях уже в понедельник. Кроме совместного производства оружия, коалиция может анонсировать совместные военные учения. Это шаг к претворению в жизнь концепции будущей многонациональной силы в Украине (MNFU), которая будет включать сухопутный, воздушный, морской и учебный компоненты.

Напомним, после саммита НАТО Владимир Зеленский, Марк Рютте и лидеры Европы срочно собираются в Париже.

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