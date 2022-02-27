Союзники НАТО направили Украине военную помощь

Союзники из 13 стран направили или одобряют военную помощь Украине.

Союзники НАТО ужесточают поддержку Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Союзники из 13 стран направили или одобряют военную помощь, такую как пушки, боеприпасы и ракеты, включая средства противовоздушной обороны и противотанкового оборудования.

Италия готовит финансовую поддержку, а Испания – гуманитарную помощь. Турция углубляет оборонные связи с нашими украинскими партнерами.

НАТО уже много лет поддерживает, чтобы украинцы могли себя защитить. Мы будем продолжать это делать и призвать других сделать то же самое", — говорится в сообщении НАТО.

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