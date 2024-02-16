"Союзники понимают, что мы будем там в конце концов". Зеленский высказался о вступлении Украины в НАТО

По его словам, сейчас сложно прогнозировать результаты Вашингтонского саммита НАТО, потому что у США — свои избирательные вызовы.

Страны-партнеры Украины понимают, что наше государство станет членом Североатлантического альянса. В частности, мощным для нас был Вильнюсский саммит НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

“Я понимаю, что мы хотели получить конкретное приглашение. Мы на это действительно рассчитываем. Я уверен, что Украина будет у НАТО. Совершенно. В гарантиях безопасности, которые мы подписываем, очень конкретные формулировки: эта многолетняя поддержка будет оказываться Украине на пути в НАТО. То есть союзники понимают, что мы будем там в конце концов. И это самое главное, мне кажется”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что сейчас трудно прогнозировать результаты Вашингтонского саммита НАТО, потому что у США свои избирательные вызовы.

"Мы будем делать все, чтобы усилить Украину", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Зеленский высказался о ситуации в Авдеевке и назвал задачу командования.

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