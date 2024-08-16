Союзники знали об операции Украины в Курской области: в ОП раскрыли детали — The Independent

Почти 200 000 россиян в Курске и соседней Белгородской области, где объявлено чрезвычайное положение, были вынуждены покинуть свои дома.

Неожиданное нападение Украины на Курскую область РФ – один из способов заставить российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров в рамках "психологической" тактики победы в войне.

Об этом рассказал в комментарии The Independent советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что ВСУ удалось захватить больше российской земли за неделю, чем Москва захватила в Украине за весь год. Вторжение, в частности, показало россиянам суровые реалии войны Путина.

"Нам нужно использовать абсолютно четкие инструменты, чтобы заставить Россию к переговорам. Один из них – военный инструмент принуждения. То есть нам нужно нанести России ощутимые тактические поражения, кроме экономических и дипломатических средств. В Курской области мы видим оптимизацию этого военного инструмента принуждения для принуждения России к переговорному процессу ", — сказал Подоляк.

Отмечается, что около 200 000 россиян в Курске и соседней Белгородской области, где объявлено чрезвычайное положение, были вынуждены покинуть свои дома и переселиться во временные приюты.

"Должен быть комплекс, множество инструментов, чтобы заставить Россию прекратить эту войну. Одного вторжения будет недостаточно, чтобы Путин понял, что война того не стоит. Россияне не обсуждают войну, и они вообще чувствуют себя достаточно комфортно, потому что где идет война, кто-то убивает. Им интересно смотреть по телевизору. Но когда война заходит на территорию России, они боятся".

Несмотря на это, Россия продолжает бомбить мирных жителей Сумской области Украины, граничащую с Курской. Киев вынужден блокировать регион из-за опасений, что российские диверсанты могут проникнуть и попытаться сорвать вторжение.

Знали ли союзники о нападении на Курщину

По словам Подоляка, есть некоторые вещи, которые нужно делать с элементом неожиданности, и это должно происходить на местном уровне.

"Но были дискуссии между партнерскими силами, только не на публичном уровне", – заявил советник ОП.

При этом он подчеркнул, что Украина глубоко расстроена тем, что не может использовать ракеты большой дальности, такие как британская Storm Shadow, глубоко на территории России.

Во время визита на Даунинг-стрит в первую неделю премьерства сэра Кира Стармера Зеленский попросил разрешения нанести более глубокие удары по России, но получил отказ.

"Я не могу понять параметры этой дискуссии. Украине нужно или поразить цель, откуда наносятся ракетные и артиллерийские удары, или иметь возможность защищаться с земли противовоздушным оружием, чего мы не можем сделать, потому что ее не хватает. Это решение не имеет смысла. Когда оружие передается Украине, это должно стать нашей ответственностью. Мы ведем все эти разговоры о международном праве, но это наш собственный выбор, как мы тратим эти ресурсы", – сказал Подоляк.

Добавим, Подоляк назвал ключевые задачи, стоящие перед Украиной на фронте.

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