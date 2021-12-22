Создает энергетический кризис в Европе: "Нефтегаз" направил в ЕС жалобу на "Газпром"

"Нафтогаз" просит принять Европейскую комиссию скорейшие меры для нормализации ситуации.

НАК "Нафтогаз Украины" 21 декабря обратилась в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом". В частности, в жалобе сообщается, что "Газпром", занимающий доминантное положение на европейском рынке газа, совершает "антиконкурентные действия". Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что "Газпром" резко снизил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с ним.

"Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе. Действия "Газпрома" являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. "Нафтогаз" как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несет убытки из-за этих злоупотреблений", — отметил Витренко.

В своей жалобе "Нафтогаз" обращает внимание на ряд конкретных злоупотреблений:

"Речь идет о преднамеренном отказе "Газпрома" от надлежащего заполнения газом хранилищ в ЕС, принадлежащих ему или в которых он имеет значительные забронированные объемы. Российская компания внезапно и без веских причин прекратила реализацию газа из-за собственной электронной платформы. Имея достаточные объемы газа и возможность использовать свободные транзитные мощности украинской ГТС, Газпром отказался от поставок больших объемов в ЕС. Без веских причин "Газпром" так и не прибавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ-Украина. "Газпром" продолжает блокировать экспорт добываемого в России частными компаниями газа, а также блокирует транзит газа из стран Центральной Азии в Европу", — говорится в обращении.

Такие действия российской компании, как отмечают в НАК "Нафтогаз", создают искусственный дефицит газа и давление на Европейский Союз для скорейшего запуска газопровода "Северный поток-2" без соблюдения требований европейского законодательства. "Действия "Газпрома" прямо противоречат европейскому антимонопольному законодательству и уже привели к росту цен до рекордной отметки в $1921 за 1 тыс. куб. м". – сообщили в украинской компании.

Следовательно, НАК "Нафтогаз" просит Европейскую комиссию потребовать от "Газпрома" выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС. Кроме того, "Газпром должен" предоставлять технические возможности своей газотранспортной системы для экспорта газа по частным российским добывающим компаниям, а также транзиту газа из стран Центральной Азии.

Напомним:

Спотовая цена газа в Европе продолжает расти и вчера, 21 декабря, превысила отметку в $2000/тыс. куб. м после информации об остановке и развороте в реверс трансконтинентального газопровода "Ямал-Европа".

после информации об остановке и развороте в реверс трансконтинентального газопровода "Ямал-Европа". Как сообщил глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сообщил, что РФ не забронировала имеющиеся свободные транзитные мощности ГТСУ на январь, несмотря на нехватку газа на рынке Европы.

оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сообщил, что РФ не забронировала имеющиеся свободные транзитные мощности ГТСУ на январь, несмотря на нехватку газа на рынке Европы. Ранее сообщалось, что самый высокий показатель в этом году был 5 октября, когда цена на голубое топливо в Европе достигла 160 евро за МВт-час (около 2 000 долларов за тысячу кубометров).