Создает энергетический кризис в Европе: "Нефтегаз" направил в ЕС жалобу на "Газпром"

"Нафтогаз" просит принять Европейскую комиссию скорейшие меры для нормализации ситуации.
НАК "Нафтогаз Украины" 21 декабря обратилась в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом". В частности, в жалобе сообщается, что "Газпром", занимающий доминантное положение на европейском рынке газа, совершает "антиконкурентные действия". Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что "Газпром" резко снизил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с ним.
"Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе. Действия "Газпрома" являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. "Нафтогаз" как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несет убытки из-за этих злоупотреблений", — отметил Витренко.
В своей жалобе "Нафтогаз" обращает внимание на ряд конкретных злоупотреблений:
- "Речь идет о преднамеренном отказе "Газпрома" от надлежащего заполнения газом хранилищ в ЕС, принадлежащих ему или в которых он имеет значительные забронированные объемы.
- Российская компания внезапно и без веских причин прекратила реализацию газа из-за собственной электронной платформы. Имея достаточные объемы газа и возможность использовать свободные транзитные мощности украинской ГТС, Газпром отказался от поставок больших объемов в ЕС.
- Без веских причин "Газпром" так и не прибавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ-Украина.
- "Газпром" продолжает блокировать экспорт добываемого в России частными компаниями газа, а также блокирует транзит газа из стран Центральной Азии в Европу", — говорится в обращении.
Такие действия российской компании, как отмечают в НАК "Нафтогаз", создают искусственный дефицит газа и давление на Европейский Союз для скорейшего запуска газопровода "Северный поток-2" без соблюдения требований европейского законодательства. "Действия "Газпрома" прямо противоречат европейскому антимонопольному законодательству и уже привели к росту цен до рекордной отметки в $1921 за 1 тыс. куб. м". – сообщили в украинской компании.
Следовательно, НАК "Нафтогаз" просит Европейскую комиссию потребовать от "Газпрома" выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС. Кроме того, "Газпром должен" предоставлять технические возможности своей газотранспортной системы для экспорта газа по частным российским добывающим компаниям, а также транзиту газа из стран Центральной Азии.
Напомним:
- Спотовая цена газа в Европе продолжает расти и вчера, 21 декабря, превысила отметку в $2000/тыс. куб. м после информации об остановке и развороте в реверс трансконтинентального газопровода "Ямал-Европа".
- Как сообщил глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сообщил, что РФ не забронировала имеющиеся свободные транзитные мощности ГТСУ на январь, несмотря на нехватку газа на рынке Европы.
- Ранее сообщалось, что самый высокий показатель в этом году был 5 октября, когда цена на голубое топливо в Европе достигла 160 евро за МВт-час (около 2 000 долларов за тысячу кубометров).