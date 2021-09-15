"Создает угрозу национальной безопасности": Моргенштерн снова оказался в "черном списке" Минкультуры

"Создает угрозу национальной безопасности": Моргенштерн снова оказался в "черном списке" Минкультуры

На сегодня в перечне значится 205 человек.

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины повторно внесло российского певца Моргенштерна в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Об этом в среду, 15 сентября, сообщает "Укринформ".

Отмечается, что имя певца в "черном списке", опубликованном на сайте МКИП, фигурирует дважды: Валеев Алишер Тагирович (настоящее имя) с датой 29 апреля 2021 года, когда он был впервые включен в этот перечень, а также Моргенштерн Алишер Тагирович — с 15 сентября 2021 года.

Напомним:

Недавно СБУ внесла рэп-исполнителя и музыканта в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. Моргенштерн оказался в "черном списке" через пропаганду насилия.

через пропаганду насилия. В свою очередь Моргенштерн подал в суд на СБУ, потому что его не пускают в Украину. Артист обжалует решение о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Моргенштерн будет судиться с СБУ, потому что очень хочет в Украину – "Секретные материалы"

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