"Создает угрозу национальной безопасности": Моргенштерн снова оказался в "черном списке" Минкультуры

На сегодня в перечне значится 205 человек.
Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины повторно внесло российского певца Моргенштерна в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
Об этом в среду, 15 сентября, сообщает "Укринформ".
Отмечается, что имя певца в "черном списке", опубликованном на сайте МКИП, фигурирует дважды: Валеев Алишер Тагирович (настоящее имя) с датой 29 апреля 2021 года, когда он был впервые включен в этот перечень, а также Моргенштерн Алишер Тагирович — с 15 сентября 2021 года.
Напомним:
- Недавно СБУ внесла рэп-исполнителя и музыканта в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. Моргенштерн оказался в "черном списке" через пропаганду насилия.
- В свою очередь Моргенштерн подал в суд на СБУ, потому что его не пускают в Украину. Артист обжалует решение о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.