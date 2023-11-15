Создал пророссийский тг-канал, чтобы подставить преподавателя: как наказали студента из Коломыи

Студент из Коломыи получил 6 лет тюрьмы за администрирование пророссийского тг-канала.

Студент-историк из Коломыи (Ивано-Франковская область) Михаил Садовяк, учившийся на 4-м курсе Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, получил 6 лет тюрьмы за администрирование пророссийского Телеграмм-канала.

Видеоинтервью с коллаборантом из Прикарпатья было опубликовано в youtube-канале украинского журналиста Владимира Золкина.

Студент 2000 г.р. рассказал, что из-за конфликта в вузе создал телеграмм-канал "Херсонская республика", где разместил номер одного из преподавателей как администратора. Михаил объяснил, что так хотел проучить преподавателя и отомстить ему, потому что тот якобы "пренебрежительно отнесся" к студенту.

"Там был один преподаватель, которого я не любил как староста группы. Он опаздывал, проявлял к нам пренебрежение. Я решил ему напакостить", – говорит студент.

Молодой человек говорит, что планировал закрыть телеграмм-канал после решающего экзамена. В планах было массово пожаловаться на преподавателя, чтобы педагогу в день экзамена постоянно звонили по телефону, или вообще задержали.

Молодой человек на протяжении полугода наполнял канал публикациями от гауляйтеров оккупированных районов Херсонщины Сальдо и его заместителя Стремоусова. На пророссийский канал подписалось около 250 человек.

"Первый месяц мне было интересно вести этот канал. Второй месяц мне уже стало скучно и я думал его закрыть и больше ничего не придумывать", — добавляет студент-коллаборант.

Как его разоблачили

В июне 2022 года в помещении студента провели первый обыск.

"Они приехали домой, были с автоматами, увидели, что я робок. Меня задержали, проверили телефон и отпустили под расписку, я им признался и думал, что на этом все. Этот обыск нигде не фигурирует (в деле. – Ред.), он произведен незаконно", – говорит житель Коломыи.

За распространение российской пропаганды в августе 2022 года коллаборант был задержан.

"Я заметил, когда "сбушники" вошли в мой аккаунт в Telegram, и просто забыли, не вышли из него на других устройствах", – говорит Михаил.

Он отмечает, что его одногруппники знали о его деятельности, но считает, что это не они его "сдали". Парня разоблачили, когда он с канала "Херсонская Республика" начал писать в местных каналах.

Студент уверяет, что не знал, что совершает незаконные действия, потому что, мол, не создавал контент, а распространял то, что и так было в свободном доступе.

Взгляды студента

На вопрос Золкина, имела ли Россия право на аннексию Крыма, Михаил долго сомневался, но сказал, что "возможно, не имеет", а также отметил, что не любит крымских татар.

"Мне не нравятся эти крымские татары, сколько они Коломыю жгли", – сказал он.

Также Михаил считает, что Украина якобы нарушает права российских военнопленных.

В заключение парень добавил, что не хочет писать заявление на обмен в РФ, потому что ждет кассации, а свои действия считает не коллаборационизмом, а "хулиганством".

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