Создала канал и публиковала фотографии: в Сумской области 15-летняя девушка распространяла порнографию

Создала канал и публиковала фотографии: в Сумской области 15-летняя девушка распространяла порнографию

Правоохранители установили, что к созданию и администрированию канала причастны другие несовершеннолетние.

В Сумской области 15-летняя девушка создала канал, где распространяла порнографические фото. Такую ее деятельность разоблачили правоохранители и сообщили ей о подозрении по факту распространения детской порнографии.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Сумской области.

Девушка создала в одном из мессенджеров канал, где размещала фото и видео несовершеннолетних жителей города Сумы и Сумской области с признаками детской порнографии.

Правоохранители установили, что к созданию и администрированию канала причастны другие несовершеннолетние. Сейчас решается вопрос о привлечении их к ответственности с учетом возрастных ограничений.

"Деятельность несовершеннолетних прекращено сотрудниками Отдела противодействия киберпреступности в Сумской области совместно с ювенальной превенцией Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 301-1 "Распространение, сбыт детской порнографии" Уголовного кодекса Украины", — сообщают в пресс-службе Нацполиции Сумской области.

Напомним, что 38-летнего уроженца Луцка осудили за то, что показывал порно несовершеннолетнему парню. Мужчина пригласил потерпевшего к себе в гости, предложил выпить алкоголь, после чего включил на телевизоре видео со сценами секса.

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