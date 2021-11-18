Создали страницу в Instagram и издевались: в Херсонской области одноклассники устроили кибербуллинг девочке

Девочка до последнего умалчивала свои проблемы.
Ученица 8 класса одной из школ Скадовского района Херсонской области стала жертвой кибербуллинга.
Об этом сообщили в полиции области.
Двое одноклассников создали фейковую страницу девочки в Инстаграме. Дети тайком фотографировали несовершеннолетнюю, выкладывали ее фото на страницу с разными сообщениями нецензурного характера и рисовали непристойные вещи. Потом все это обсуждали в Телеграмм-чате их класса, доступа к которому потерпевшая не имела. После вмешательства полиции страница была удалена.
Потерпевшая сама увидела фейковую страницу и сообщила матери, которая пошла в школу выяснять ситуацию. В полицию уже обратилось руководство учебного заведения. В ходе проверки факт кибербуллинга в отношении школьницы подтвердился.
Предварительно установлено, что часть класса была враждебно настроена против одноклассницы. Причину такого отношения ученики объяснили тем, что девочка не местная и переехала в деревню всего 3 года назад.
После рассмотрения материалов судом несовершеннолетние будут поставлены на учет в полицию.
Также выяснилось, что девочка до последнего умалчивала о своих проблемах и отношении к ней одноклассников.
Напомним, в г. Хмельницкий была наказана учительница физкультуры школы №7. Преподаватель регулярно издевалась над школьниками.
Читайте также:
- В садике, где ребенка якобы заматывали скотчем, работает полиция: воспитатели говорят о детских фантазиях.
- У 4-летней девочки после употребления кислых леденцов образовалась дыра на языке (фото)
- Смертельное ДТП из Infiniti в Харькове: 16-летний "мажор" отказался сдавать кровь даже после решения суда