Создание трибунала по преступлениям России: Зеленский сообщил детали диалогов с министрами семи стран

Украина достигла договоренностей о дальнейшем сотрудничестве в оборонной, энергетической сферах, а также о проектах восстановления нашего государства и в санкционной сфере.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 28 ноября в Киеве с министрами иностранных дел семи стран Северной Европы : Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции, Норвегии, Исландии.

Об этом говорилось в обращении главы государства.

По словам Зеленского, чиновники обсуждали украинские потребности в защите и восстановлении нашей страны.

Президент также поблагодарил их за совместный визит в Украину – "очень важен именно сейчас жест поддержки и солидарности".

Владимир Зеленский сообщил, что достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве как в оборонной сфере, так и в энергетической. Есть соглашения и по проектам восстановления Украины, а также в санкционной сфере.

Он подчеркнул, что в ходе диалогов с министрами стран Северной Европы обсудили создание специального трибунала по поводу преступления агрессии России против Украины.

"С каждой из делегаций обсуждали украинскую формулу мира, очень подробно – возможное участие каждого государства в реализации пунктов формулы. Активно работаем и для того, чтобы создать специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины. Работаем на разных уровнях", – отметил Зеленский.

Он сообщил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак принял участие в состоявшейся во Франции конференции, где работают члены рабочей группы по вопросу создания трибунала.

Также Зеленский говорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Нидерланды оказывают Украине существенную помощь в подготовке трибунала по агрессии и установлении правды обо всех российских убийцах и палачах. Украина за это благодарна.

"Услышал очень важный сигнал от господина премьер-министра Рютте — сигнал относительно следующего года. Поддержка нашего государства будет только расти", — сказал президент.

Ранее при обсуждении вопроса, можно ли наказать российских пропагандистов в суде, юрист в сфере международного уголовного права Анна Вишнякова вспоминала прецедент — геноцид в Руанде.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что ЕС предоставит Украине 200 средних трансформаторов, один крупный автотрансформатор и 40 электрогенераторов.

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