В Украине создали отдельный род войск: Кабмин поддержал инициативу Зеленского

Рустем Умеров назвал это стратегическим шагом для Украины в условиях растущей угрозы со стороны России.

Кабинет Министров поддержал проект указа президента Украины Владимира Зеленского, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ – Сил беспилотных систем.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров 7 мая.

"Силы беспилотных систем – это современное и необходимое решение для эффективного использования нашего боевого потенциала и технологического превосходства над врагом на всех уровнях – стратегическом, оперативном и тактическом – с помощью беспилотных систем в воздухе, на суше и на море", – сообщил Умеров.

Рустем Умеров отметил, что для реализации этой инициативы Министерство обороны подготовит и внесет на заседание правительства соответствующий проект Закона Украины.

"Создание сил беспилотных систем будет способствовать усилению нашей обороноспособности", — добавил Рустем Умеров.

Напомним, ТСН.ua уже сообщал, что в Украине будет создан отдельный род войск – Силы беспилотных систем Украины. Командир подразделения Terra в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Николай Волохов с позывным "Абдулла" раскрыл свое видение на этот счет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Как организовать Силы беспилотных систем — новый отдел войск | Интервью с "Абдулой", 3-я ОШБр

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