"Создать блок Зеленского, а эту всю п*здоту собрать в одну партию": автор "Вова, еб*ш их, бл*ть" дал совет президенту

"Создать блок Зеленского, а эту всю п*здоту собрать в одну партию": автор "Вова, еб*ш их, бл*ть" дал совет президенту

Александр Поворознюк, предприниматель и комбат добровольческого батальона, известный своим обращением к Владимиру Зеленскому, заявил, что после победы над Россией президенту следует распустить Верховную Раду.

Поворознюк убежден, что правильнее всего было бы ввести в ВР двухпартийность: тех, кто поддерживает президента Украины и тех, кто нет.

Об этом бизнесмен сказал Наталии Мосейчук в шоу "Право на владу".

"Только заканчивается война, я думаю, что Владимиру Александровичу (Зеленскому — ред.) нужно разогнать Верховную Раду. Партию "Слуга народа", которая дискредитировала себя в лице народа – убрать вообще. Сделать блок Зеленского, набрать туда порядочных, честных людей. Зайти в Верховную Раду, а это будет минимум 80%, я уверен. А вот всю п*здоту собрать в какую-то другую партию и пусть себе там борются", — заявил Поворознюк.

Бизнесмен выступает за двухпартийность в парламенте: тех, кто поддерживает президента и тех, кто не поддерживает. Поворознюк убежден, что это будет честно и справедливо.

"Сегодня огромные деньги вкладывают олигархи, чтобы зайти в Верховную раду, чтобы у них были свои подконтрольные депутаты. А потом бывает не хватает голосов. И здесь идет золотая акция, которую нужно просто убрать с украинской власти. Это все золотые акции – кто больше даст денег", – заявил бизнесмен.

Напомним, Александр Поворознюк рассказал почему стал ярым поклонником Зеленского. По его словам, несмотря на заявления других политиков, что Зеленский якобы "украл ковидные деньги", в памяти украинцев он останется как "президент, сделавший дороги".

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