Создатель "Фламинго" рассказал, как создавалась ракета и почему у нее такое название
Денис Штилерман объяснил, что ракета получила имя птицы, поскольку во время испытаний получилась розового цвета.
Совладелец украинской оружейной компании Fire Point, конструктор ракеты «Фламинго» Денис Штилерман рассказал, как создавалась ракета и почему получила такое название.
Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук в проекте «Мосейчук+».
По словам Штилермана, сейчас боевые ракеты «Фламинго» имеют черный цвет, однако сначала при создании они получились розового цвета, поэтому и получили соответствующее название.
"Розовый был, потому что закончилась оранжевая краска. Мы в коках оставляли там черный ящик, в которых записывались все полеты, если телематерия отвалится. И поскольку он над морем (испытывался — ред.), он должен был быть оранжевым, чтобы легко было искать на дне моря. Закончилась оранжевая краска у нашего подрядчика, который нам ракету красил. Он покрасил в розовый. Получилось «Фламинго». Все очень просто», — объяснил конструктор ракеты.
Штилерман добавил, что именно он придумал название «Фламинго».
Напомним, в августе 2025 года стало известно, что в Украине создали и запустили в серийное производство новую дальнобойную крылатую ракету FP-5 «Фламинго» от компании Fire Point, которая прошла успешные испытания по целям на территории России. По данным экспертов, у «Фламинго» дальность 3000 км (вдвое больше «Томагавка») и боевая часть весом в 1 т, что позволяет ВСУ поражать глубинные цели РФ.
Военный эксперт из Великобритании назвал ракету «большим зверем», способным нанести значительные разрушения российским городам, если запускать ее с ложными целями для перегрузки ПВО. «Фламинго» является адаптированным вариантом британско-эмиратской ракеты FP-5, который, по словам производителя, в пять раз дешевле «Томагавков».