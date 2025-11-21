Создатель "Фламинго" рассказал, как создавалась ракета и почему у нее такое название

Рабочие осматривают ракеты «Фламинго» на секретном заводе Fire Point / © Associated Press

Совладелец украинской оружейной компании Fire Point, конструктор ракеты «Фламинго» Денис Штилерман рассказал, как создавалась ракета и почему получила такое название.

Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук в проекте «Мосейчук+».

По словам Штилермана, сейчас боевые ракеты «Фламинго» имеют черный цвет, однако сначала при создании они получились розового цвета, поэтому и получили соответствующее название.

"Розовый был, потому что закончилась оранжевая краска. Мы в коках оставляли там черный ящик, в которых записывались все полеты, если телематерия отвалится. И поскольку он над морем (испытывался — ред.), он должен был быть оранжевым, чтобы легко было искать на дне моря. Закончилась оранжевая краска у нашего подрядчика, который нам ракету красил. Он покрасил в розовый. Получилось «Фламинго». Все очень просто», — объяснил конструктор ракеты.

Штилерман добавил, что именно он придумал название «Фламинго».

Напомним, в августе 2025 года стало известно, что в Украине создали и запустили в серийное производство новую дальнобойную крылатую ракету FP-5 «Фламинго» от компании Fire Point, которая прошла успешные испытания по целям на территории России. По данным экспертов, у «Фламинго» дальность 3000 км (вдвое больше «Томагавка») и боевая часть весом в 1 т, что позволяет ВСУ поражать глубинные цели РФ.

Военный эксперт из Великобритании назвал ракету «большим зверем», способным нанести значительные разрушения российским городам, если запускать ее с ложными целями для перегрузки ПВО. «Фламинго» является адаптированным вариантом британско-эмиратской ракеты FP-5, который, по словам производителя, в пять раз дешевле «Томагавков».