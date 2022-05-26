Создатель и пропагандист идеологии "русского мира": ПЦУ просит Вселенского патриарха лишить Кирилла престола

Архиерейский собор Православной церкви Украины обратился к Вселенскому патриарху и предстоятелям поместных церквей с просьбой осудить духовные преступления Московского патриарха Кирилла.

Церковный синод осуждает идеологию главы Русской православной церкви. Он просит лишить Кирилла престола через "распространение еретического этнофилетического учения о "русском мире", распространение схизм среди православных" и через его поддержку "кровопролитной войны против Украины".

Как сообщил митрополит Православной церкви Украины Эпифаний.

"Патриарх Кирилл является одним из создателей идеологии "русского мира", ее пропагандистом и популяризатором. Сама эта идеология подпадает под осуждение Константинопольским собором 1872 г. этнофилетизма, как ереси. Соответственно, Кирилл Гундяев, как ее сотворец и пропагандист, не отречется от этой ереси и не обнаружит плодов покаяния", — говорится в обращении синода.

Также духовенство ПЦУ приняло решение больше не поминать главу РПЦ Кирилла по Диптиху имен предстоятелей других православных церквей.

Как сообщалось, московский Патриарх Кирилл продолжает поддерживать убийства и зверства российских оккупантов в Украине. Священнослужитель каждый раз придумывает новые оправдания для зверств военных РФ против украинцев. В частности, он заявил: "Россия – миролюбивая страна", а служба в армии России – это "подвиг".

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