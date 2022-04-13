Создатель известного российского мультсериала "Масяня" отдал проект украинцам

В РФ сайт с сериалом заблокировали из-за антипутинского эпизода о войне в Украине.

Автор российского комедийно-сатирического мультсериала "Масяня" Олег Куваев отдал проект украинцам.

Теперь украинцы могут в свободном доступе посмотреть все серии "Масяни" на сайте OLL.TV.

"Создатель "Масяни" Олег Куваев давно покинул Россию, его сайт mult.ru запрещен Роскомнадзором. С первого дня войны он открыто поддержал Украину, а серия Масяни "Вакидзаси" за считанные дни стала культовым произведением о том, как россияне должны обращаться по отношению к Путину", – говорится в описании сериала на платформе.

Как признался Куваев, для него Украина такая же родина, как и Петербург: "У меня там есть и родственники, и много друзей. Я там провел большую часть детства. Для Украины – что угодно", — сказал мультипликатор.

Олег Куваев

Также он признался, что начал учить украинский язык и в дальнейшем планирует создать еще серии "Масяни" об Украине.

Напомним, что в конце марта Роскомнадзор заблокировал сайт, на котором хранятся все выпуски российского комедийно-сатирического мультсериала "Масяня". Причиной блокировки стал последний эпизод мультфильма "Вакидзаси", появившийся неделю назад. В нем Масяня вместе с другим героем мультфильма Хрюнделем обсуждают события в Украине, а также пытаются скрыть от их друга, этнического украинца Лохматого, то, что Россия начала войну. Масяня в выпуске называет Путина убийцей, нацистом, а также сравнивает его с Гитлером и бен Ладеном. В конце серии Масяня приходит к Путину в бункер и вручает ему японский меч для харакири.

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