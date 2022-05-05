Создатель "Орла и решки" Синельников об угрозах из России: "За мою голову есть сумма"

Режиссер и ведущий тревел-проекта "Орел и Решка" Евгений Синельников рассказал, что ему не раз поступали угрозы из России.

По словам Синельникова, он не рассказывает, где сейчас находится вместе со своей семьей в соображениях безопасности и имеет на то серьезные причины:

"Мне несколько раз поступали такие обоснованные угрозы с указанием суммы за мою голову. То есть, просто "эй, г*ндон, урод, иди к своему президенту-наркоману, отсоси" – такого полно. А то были содержательные, обоснованные угрозы", — рассказал Евгений в программе "Розмова".

Он добавил, что сейчас никому не дает свой номер телефона и выключил геолокацию, чтобы его невозможно было по нему отследить: "А зачем? Береженного бог бережет", — объяснил ведущий.

Напомним, что в первый же день полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля Евгений Синельников оказался фактически на первой линии фронта. Захватчики вели активные боевые действия в Гостомеле Киевской области, где расположен дом ведущего. Кроме того, российские оккупанты вторглись в дом Синельникова, когда он там находился с семьей. Режиссер встретился с врагом лицом к лицу.

К счастью, после двух недель под адскими обстрелами Евгению Синельникову вместе с семьей удалось уехать "зеленым коридором". Евгений и его 8-летний сын находятся в безопасности.

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