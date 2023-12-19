Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Создают ошибочное впечатление о мобилизации – Минобороны о проблеме с уклонистами

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1044
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Создают ошибочное впечатление о мобилизации – Минобороны о проблеме с уклонистами

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

В Минобороны подчеркнули, что среди военнообязанных количество уклонистов не столь велико, как может сложиться впечатление после публикаций в СМИ.

На уклонистов обращают слишком много внимания в СМИ, что может сложиться ошибочное впечатление о ходе мобилизации.

Об этом в эфире телемарафона начальник управления прессы и информации Минобороны, офицер Вооруженных сил Илларион Павлюк.

"Есть какие-то люди, которые уклоняются. Есть законные способы с ними работать и соответственно они либо несут ответственность, либо они прекращают уклоняться. Но мы на них настолько много концентрируемся, что мы невольно создаем впечатление, что это какая-то существенная часть, чуть ли не большинство. Это очень опасно, так точно не есть", – подчеркнул Павлюк.

Напомним, что народный депутат от "Слуги народа" Марианна Безугла рассказала о запланированных изменениях к мобилизации и военной службе.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1044
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация