Создают ошибочное впечатление о мобилизации – Минобороны о проблеме с уклонистами

В Минобороны подчеркнули, что среди военнообязанных количество уклонистов не столь велико, как может сложиться впечатление после публикаций в СМИ.

На уклонистов обращают слишком много внимания в СМИ, что может сложиться ошибочное впечатление о ходе мобилизации.

Об этом в эфире телемарафона начальник управления прессы и информации Минобороны, офицер Вооруженных сил Илларион Павлюк.

"Есть какие-то люди, которые уклоняются. Есть законные способы с ними работать и соответственно они либо несут ответственность, либо они прекращают уклоняться. Но мы на них настолько много концентрируемся, что мы невольно создаем впечатление, что это какая-то существенная часть, чуть ли не большинство. Это очень опасно, так точно не есть", – подчеркнул Павлюк.

Напомним, что народный депутат от "Слуги народа" Марианна Безугла рассказала о запланированных изменениях к мобилизации и военной службе.

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