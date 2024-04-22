Создают угрозу здоровью потребителей: украинцам сообщили об опасных продуктах

Значительная часть жалоб и обращений граждан в Госпродпотребслужбу касается приобретения пищевых продуктов ненадлежащего качества в местах стихийной торговли.

Продукты, которые украинцы покупают в неназначенных для этого местах, из необорудованного надлежащим образом автотранспорта в антисанитарных условиях, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу – это потенциальная опасность для их здоровья.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

А именно эксперты "Защиты прав потребителей" отметили, что значительная доля жалоб и обращений украинцев в Госпродпотребслужбу касается опасных продуктов, которые они купили в местах стихийной торговли – на улицах, во дворах, на тротуарах, в скверах, парках, подъездах и т.д.

"Госпрожпотребслужба сообщает, что в магазинах субъекты хозяйствования несут ответственность за качество товаров, а на рынке продажа собственной продукции разрешена только при наличии вывода ветеринарно-санитарной экспертизы. Согласно законодательству, администрация рынка имеет право предоставлять торговые места только после получения соответствующих выводов лаборатории", – объяснили эксперты.

В первую очередь, ответственность за качество продукции несет администрация рынка, а также законы Украины предусматривают штрафы за несоблюдение требований относительно мест торговли.

"Помним, что стихийная торговля существует до тех пор, пока на нее есть спрос", — подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Где можно совершать покупки

Единственными официальными местами для торговли пищевыми продуктами, по словам специалистов, есть продовольственные магазины и агропродовольственные рынки.

В магазинах при реализации товаров несет ответственность предприятие. На рынке продавать собственные продукты могут как юридические, так и физические лица, в случае если они имеют при себе, в частности, заключение лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.

"Администрация (владелец) рынка предоставляет торговые места только после получения выводов лаборатории об их эпизоотическом, ветеринарно-санитарном благополучии и качестве. Лаборатория не несет ответственности за реализацию продукции, не прошедшей ветеринарно-санитарной экспертизы. Ответственность за реализацию такой продукции несет администрация (владелец) ) рынка в соответствии с законодательством", — подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Согласно статье 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях торговля "с рук" на улицах, площадях, во дворах, подъездах, скверах и в других неустановленных местах влечет наложение штрафа от одного до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, на украинских рынках и магазинах уже торгуют первыми тепличными томатами из местных комбинатов. Цены на помидоры значительно подскочили.

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