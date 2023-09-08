"Сожги российское": движение сопротивления объявило флешмоб на оккупированных территориях

Кто сожжет больше российских "предвыборных" агиток – тот победил.

Движение "Жовта стричка" объявило флешмоб на оккупированных территориях Украины, который заключается в сожжении российской агитации. Название флешмоба – "Сожги российское".

Об этом движение сопротивления сообщило в Сети.

"Новый флешмоб "Сожги российское". Движение "Жовта стричка" объявляет месячник сожжения российской агитации на временно оккупированных территориях. Все, что нужно сделать – сжечь тонны российской макулатуры! Кто сожжет больше – тот победил", – говорится в заявлении движения сопротивления.

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Там отметили, что для всех, кроме самих россиян, очевидно, что запланированные ими "выборы" на временно оккупированных территориях Украины – фикция и фейк, которые никто не признает.

Участники движения "Жовта стричка" опубликовали правила флешмоба.

"Инструкция проста: срывай и сжигай избирательную агитку, фотографируй результат или процесс и отправляй в чат-бот @zhovta_strichka_bot или координатору @yellowribbonua", – указано в правилах.

О результатах и количестве сожженных российских агиток участники движения сообщат 12 сентября.

Флешмоб "Сожги российское" от движения "Жовта стричка"/Фото: Телеграм-канал "Жовта стричка"

Напомним, партизаны из движения "АТЕШ" подорвали в оккупированной Новой Каховке штаб российской партии "Единая Россия". В штабе сгорела вся документация, которую оккупанты завезли к "выборам", назначенным на 8-10 сентября.

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