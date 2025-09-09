Сожгите лавровый лист в три даты в сентябре и увидите, как изменится ваша жизнь

Лавровый лист. / © Pexels

Реклама

Лавровый лист– это не просто специя. Считается, что он обладает еще и магическими свойствами. Поэтому его часто используют в различных ритуалах, которые могут привлечь удачу, улучшить финансовую составляющую или помогут избавиться от проблем и негатива.

О нескольких ритуалах с лавровым листом рассказал украинский мольфар Максим Гордеев.

Считается, чтобы ритуал заработал, лавровый лист нужно сжечь. Впрочем, делать это никогда нельзя, говорит мольфар. Ведь тогда ритуал вряд ли поможет.

Реклама

По словам Гордеева, делать это нужно в определенные дни. Каждый отвечает на решение отдельной проблемы. Да, в сентябре осталось три таких мощных даты.

Первая - 12 сентября . Сожжение лаврового листа в этот день поможет, если у вас есть долги и кредиты. Если целью является очищение кармы рода, то курить листок следует 18 сентября. Если хотите привлечь в свой дом богатство и вдвое увеличить доход, делать это нужно 27 сентября.

Напомним, ранее мы писали о том, что лавровый лист нужно положить в четыре секретных точки. Тогда эта пряность становится символом победы над нуждами и магическим ключом к финансовому благополучию.