Сожгли "Славянина", ударили по "Авангарду": спецназовцы ГУР поразили два военных судна агрессора

Удары ГУР по судам РФ / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

В ночь на 14 марта мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины нанесли успешные удары по двум военным судам государства-агрессорки России. В результате операции выведен из строя вражеский железнодорожный паром «Славянин» и поврежден судно «Авангард», которое противник использовал для ведения преступной войны против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

«Указанные суда были основными элементами так называемой Керченской паромной переправы и играли одну из ключевых ролей в морской военной логистике агрессора — речь идет, в частности, о транспортировке оружия, военной техники, боеприпасов», — отметили в ГУР.

В рамках операции спецназовцы военной разведки совместно с другими составляющими Сил обороны Украины также нанесли огневое поражение по инфраструктуре порта «Кавказ» в Краснодарском крае, который Россия эксплуатирует для ведения войны против Украины.

«Вооруженная борьба продолжается», — отмечает военная разведка.

Напомним, в Ростовской области России в результате атаки беспилотника было повреждено судно, есть погибшие среди членов экипажа.