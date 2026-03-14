Сожгли "Славянина", ударили по "Авангарду": спецназовцы ГУР поразили два военных судна агрессора
Указанные суда являлись основными элементами так называемой Керченской паромной переправы и играли одну из ключевых ролей в морской военной логистике агрессора.
В ночь на 14 марта мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины нанесли успешные удары по двум военным судам государства-агрессорки России. В результате операции выведен из строя вражеский железнодорожный паром «Славянин» и поврежден судно «Авангард», которое противник использовал для ведения преступной войны против Украины.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.
«Указанные суда были основными элементами так называемой Керченской паромной переправы и играли одну из ключевых ролей в морской военной логистике агрессора — речь идет, в частности, о транспортировке оружия, военной техники, боеприпасов», — отметили в ГУР.
В рамках операции спецназовцы военной разведки совместно с другими составляющими Сил обороны Украины также нанесли огневое поражение по инфраструктуре порта «Кавказ» в Краснодарском крае, который Россия эксплуатирует для ведения войны против Украины.
«Вооруженная борьба продолжается», — отмечает военная разведка.
Напомним, в Ростовской области России в результате атаки беспилотника было повреждено судно, есть погибшие среди членов экипажа.