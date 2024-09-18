Сожгли танк и БТР: бойцы Третьей штурмовой показали отражение атаки врага (видео)

Воины 3-й штурмовой вовремя заметили вражескую колонну, двигавшуюся в сторону позиций ВСУ. Подразделения сразу поразили российские танки и БТР. Очень скоро пехота армии РФ начала убегать назад.

Об этом сообщила Третья отдельная штурмовая бригада.

Третья штурмовая отразила атаку врага, сжегши танк и БТР

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Как отмечают, вражескую колонну, двигавшуюся в сторону позиций наших бойцов, вовремя обрисовали пилоты Третьей штурмовой. Бригадные подразделения сразу присоединились к ликвидации.

С неба нанесли моментальное поражение в танк. БТР, начавший давать заднюю, быстро догнали. Еще до контрольных попаданий начала назад бежать российская пехота.

"Многомиллионную технику за короткое время размотали наши беспилотники!", — отметили в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 18 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 637 010 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных.

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