Сожгли танк и БТР: бойцы Третьей штурмовой показали отражение атаки врага (видео)

Противник понес потери и накинул пятками.
Воины 3-й штурмовой вовремя заметили вражескую колонну, двигавшуюся в сторону позиций ВСУ. Подразделения сразу поразили российские танки и БТР. Очень скоро пехота армии РФ начала убегать назад.
Об этом сообщила Третья отдельная штурмовая бригада.
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Как отмечают, вражескую колонну, двигавшуюся в сторону позиций наших бойцов, вовремя обрисовали пилоты Третьей штурмовой. Бригадные подразделения сразу присоединились к ликвидации.
С неба нанесли моментальное поражение в танк. БТР, начавший давать заднюю, быстро догнали. Еще до контрольных попаданий начала назад бежать российская пехота.
"Многомиллионную технику за короткое время размотали наши беспилотники!", — отметили в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро 18 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 637 010 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных.
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