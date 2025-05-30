Сожгли заживо ребенка: на Закарпатье судили мать и ее сожителя

В доме погиб мальчик / © закарпатская областная прокуратура

Реклама

На Закарпатье, в селе Серное, трагически погиб 10-летний мальчик. Ребенок получил 80% ожогов поверхности тела.

О случившемся сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

«К правоохранителям поступило сообщение о госпитализации ребенка с термическими ожогами. Медики пытались спасти мальчика, однако через несколько дней он умер в медучреждении», — говорится в сообщении.

Реклама

В суде прокуратура доказала, что к инциденту причастна мать мальчика и ее сожитель.

«Между ними и ребенком произошел спор, во время которого женщина облила сына легковоспламеняющейся жидкостью, а мужчина поджег одежду на нем. Взрослые не пытались помочь пострадавшему, оставив его в беспомощном состоянии», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, обвиняемые пытались скрыть свою причастность к случившемуся. Поэтому в начале убеждали, что ребенок случайно подожг себя из-за неосторожного обращения с огнем. В суде свою вину признали частично.

Женщину и мужчину приговорили к 9 годам заключения.

Реклама

Напомним, в Хмельницкой области произошел пожар в жилом доме. В результате погиб 13-летний мальчик.