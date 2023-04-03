Сожитель матери избил мальчика, потому что тот плакал: подробности смерти 4-летнего ребенка в Днепре

Прокуратура сообщила о подозрении жителю г. Днепра, который нанес смертельные удары 4-летнему сыну своей сожительницы.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Задержали по факту причинения умышленных тяжких телесных повреждений малолетнему ребенку (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый на почве гнева, возникший из-за плача ребенка, нанес малолетнему сыну своей сожительницы удары по телу. От полученных травм 4-летний мальчик скончался на месте.

Напомним, в Днепре вечером 30 марта скончался 4-летний мальчик. Медики скорой, приехавшие на вызов, констатировали смерть ребенка. На теле мальчика были обнаружены телесные повреждения. Тогда сожитель матери ребенка объяснил, что мальчик во время игры случайно ударился головой о дверь. После этого он лег на диван и стал есть печенье, а через некоторое время задыхаться.

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