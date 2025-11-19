Сожительница потратила миллион гривен военного на отдых в Европе и мужчин: ей объявили подозрение

Женщину подозревают в краже

Фастовская окружная прокуратура (Киевская область) сообщила о подозрении 57-летней женщине в совершении кражи в особо крупном размере, совершенном в условиях военного положения. Сожительница, которой военнослужащий доверил свою банковскую карту для накоплений, якобы потратила более 1 миллиона гривен на собственные нужды. Также она тратила деньги на заграничные поездки и развлечения с другими мужчинами.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

Подозрение объявлено по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса. Следствием установлено, что военнослужащий, отправляясь на передовую и находясь в зоне боевых действий, передал своей сожительнице банковскую карту. Мужчина полностью доверял женщине и просил ее снимать средства, обменивать их на валюту и откладывать на будущие совместные приобретения — автомобиль и дом.

Переписка с подозреваемой в краже.

Однако, по версии следствия, подозреваемая решила распорядиться деньгами по своему усмотрению. В период с марта 2022 по август 2023 она систематически снимала средства, общая сумма которых превысила 1 миллион гривен.

Расходы женщины включали личные потребности, отдых в странах Европы, а также времяпрепровождение с другими мужчинами. После обнаружения исчезновения средств военнослужащий обратился в правоохранительные органы. Потерпевшему нанесен значительный материальный ущерб, который до сих пор не возмещен.

Правоохранители решают вопрос об избрании для 57-летней подозреваемой меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

