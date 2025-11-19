- Дата публикации
Сожительница потратила миллион гривен военного на отдых в Европе и мужчин: ей объявили подозрение
Женщина потратила более миллиона гривен военного на отдых в Европе и мужчин. Ей объявили подозрение.
Фастовская окружная прокуратура (Киевская область) сообщила о подозрении 57-летней женщине в совершении кражи в особо крупном размере, совершенном в условиях военного положения. Сожительница, которой военнослужащий доверил свою банковскую карту для накоплений, якобы потратила более 1 миллиона гривен на собственные нужды. Также она тратила деньги на заграничные поездки и развлечения с другими мужчинами.
Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.
Подозрение объявлено по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса. Следствием установлено, что военнослужащий, отправляясь на передовую и находясь в зоне боевых действий, передал своей сожительнице банковскую карту. Мужчина полностью доверял женщине и просил ее снимать средства, обменивать их на валюту и откладывать на будущие совместные приобретения — автомобиль и дом.
Однако, по версии следствия, подозреваемая решила распорядиться деньгами по своему усмотрению. В период с марта 2022 по август 2023 она систематически снимала средства, общая сумма которых превысила 1 миллион гривен.
Расходы женщины включали личные потребности, отдых в странах Европы, а также времяпрепровождение с другими мужчинами. После обнаружения исчезновения средств военнослужащий обратился в правоохранительные органы. Потерпевшему нанесен значительный материальный ущерб, который до сих пор не возмещен.
Правоохранители решают вопрос об избрании для 57-летней подозреваемой меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Киеве задержали троих мужчин в возрасте 18, 19 и 28 лет, напавших на 38-летнего военнослужащего, проходившего реабилитацию в столице. По данным следствия, между военным и группой молодых людей возник словесный конфликт, который быстро перерос в драку. Нападавшие свалили мужчину на землю и начали избивать его руками и ногами, после чего скрылись с места происшествия.
Также ранее мы писали о том, что в Киеве на Печерске двое мужчин с ножом и отверткой напали на раненого военного.