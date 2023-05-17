Сожженный автомобиль и могила на троих: подробности страшного убийства семьи с 4-летним сыном на Черниговщине

В Черниговской области трое подозреваемых, среди которых женщина, расстреляли и закопали семью из Киева. Пострадавшие ехали покупать автомобиль, однако "продавцы", зная, что у них есть деньги, убили их.

Об этом пишет "Обозреватель".

Муж с женой и сыном ехали покупать авто.

Кума семьи Мария Закалюжная рассказала, что 14 мая 30-летний Николай и 28-летняя Виктория Черевани с маленьким 4-летним сыном Богданом отправились в Черниговскую область. Там семья планировала приобрести автомобиль. Продавцом был 22-летний мужчина, который впоследствии и оказался организатором убийства.

В Черниговской области произошло жестокое убийство семьи, которая ехала покупать авто. / Фото: из соцсетей

Однако у обеда связь с ними исчезла. Тогда родственники через соцсети обратились к вероятным свидетелям с просьбой помочь им в поисках семьи. Также написали заявление в полицию.

"Стали звонить разные люди. Кто-то видел их по дороге, кто-то помогал заводить стартер. Затем один водитель увидел на дороге горевший автомобиль. Так утром в понедельник мы выехали в Мену", – говорит Мария.

Семью подозреваемые убили и сожгли их автомобиль. / Фото: Поліція Чернігівської області

Женщина отмечает, что Николай занимался тем, что покупал автомобили, ремонтировал их, а затем снова продавал.

"Объявление находил в интернете, и сразу ехал смотреть. Никогда никаких проблем у него не было. Поэтому и на этот раз он не побоялся взять с собой семью. Будь опасность, он бы родных никогда не подставил. Тем более, если бы сделка состоялась Виктория бы села за руль. Они еще хотели заехать в село, где живет мама Вики, поэтому взяли с собой маленького сына", — вспоминает женщина.

В Черниговской области из-за денег убили семью.

На трассе нашли сожженный автомобиль, а рядом могилу семьи

В полиции сообщили, что сожженный автомобиль они обнаружили на Черниговщине, в 500 метрах была могила семьи. Родителей и их маленького сына цинично расстреляли и закопали.

Подозреваемым оказался 22-летний "продавец" автомобиля и двое его подельников, среди которых женщина. Они, зная, что киевляне везут большую сумму, убили их, сожгли автомобиль, а тела закопали.

Подозреваемая в убийстве семьи.

Подозреваемых в убийстве задержали.

В настоящее время полиция под процессуальным руководством прокуратуры расследует уголовное производство по пунктам 1, 2, 6 и 12 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Киевской области мужчина из-за ревности нанес сожительнице тяжкие телесные повреждения, повлекшие ее смерть.

Читайте также: