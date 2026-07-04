Сожжены АЗС, фура и комбайн: командир о новой смертоносной тактике врага в тылу

Военный раскрыл жуткие детали российского террора на грани двух областей

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Российские войска начали масштабную охоту на украинскую гражданскую и военную логистику в тыловых регионах. Враг использует новую тактику: заносит FPV-дроны на большие расстояния с помощью беспилотников-носителей (маток) и прицельно бьет по сельскохозяйственной технике, бензовозам, фурам и заправкам.

О смертоносной угрозе на границе Днепропетровской и Запорожской областей предупредил командир 422 отдельного полка беспилотных систем ВСУ Николай Колесник.

«То, что видел своими глазами. АЗС, сожжена, Шахед или Гербера, но есть другое послание. Несколько десятков метров стоит ударенная в лоб фура, ударенная FPV, поверьте опыту, именно FPV ударена. АЗС следующая — сожжена. Через несколько десятков метров стоит сожженная цистерна. (Далее — Ред.) сожжен комбайн», — рассказал командир об увиденном на обочине дороги на границе Днепропетровской — Запорожской областей.

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По его словам, враг решил совершить террор на основных логистических путях: вражеские FPV заносят на больших БПЛА. Проблемы со связью, управлением и видеосигналом, похоже, россияне проблемы разрешили, добавляет военный.

«Сожженных АЗС становится больше, снова бьют движущиеся цели. Уверенный противоядие, хотя бы для минимизации рисков, будет найдено», — отметил Николай Колесник.

Командир обратился к военным и гражданским водителям с жестким призывом изменить привычки и ликвидировать любые скопления транспорта на трассах. Он призвал смотреть на ситуацию «глазами ищущего цель».

Он призывает не собирать грузовики, фуры и топливозаправщики на привычных «тирлах» у придорожных кафе и заправок, где водители традиционно останавливаются отдохнуть.

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«Я своим приказом по полку, уже полтора месяца запретил встречи на АЗС, завтраки, обед, ужин, различные пирожки», — поделился опытом командир.

Военный считает, что на АЗС в опасных прифронтовых зонах уже сейчас необходимо внедрять жесткий регламент безопасности — условные «светофоры»:

Зеленый — быстро заправились и немедленно уехали;

Красный (угроза) — мгновенно разъезжаться в разные стороны подальше от станции.

Напомним, что Россия системно охотится за украинскими заправками: только за последние недели в Харькове под ударом оказались шесть АЗС.

Минувшей ночью в Сумах РФ полностью уничтожила две автозаправочные станции. Вечером 4 июля РФ снова ударила по автозаправочной станции в Сумах. Трех женщин госпитализировали.

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