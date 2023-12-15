Сознались в "фосфорных" атаках: 2 боевика РФ получили тюремные сроки

Суд назначил одному злоумышленнику 10 лет тюрьмы, другой – проведет за решеткой 15 лет.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на 2 боевиков, получивших реальные сроки заключения.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Вражеские приспешники вступили в оккупационные группировки РФ и воевали против Сил обороны на восточном фронте.

"Украинские защитники взяли обоих боевиков в плен во время контрнаступательных операций ВСУ под Бахмутом. В ходе досудебного расследования задержанные предоставили свидетельства о военных преступлениях рашистов на востоке Украины. Среди них – использование запрещенных фосфорных бомб против гражданской инфраструктуры города Попасная, что на Луганщине, и Луганщине. Мироновской ТЭС и частных домов в Донецкой области", – говорится в сообщении.

В результате суд назначил одному злоумышленнику 10 лет тюрьмы, другой – проведет за решеткой 15 лет.

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По данным следствия, один из осужденных воевал против Украины еще с 2014 года. Тогда он присоединился к террористическим группировкам российского боевика Козицына и обстреливал позиции АТО в районе Светлодарской дуги.

"Находясь в рядах захватчиков, участвовал в боях в районе Бахмута, в том числе для сдерживания украинского контрнаступления вблизи поселка Клищиевка", — добавили в сообщении.

В то время как житель Луганщины мобилизовался в 6-й мотострелковый "казачий" полк 2-го армейского корпуса страны-агрессора.

Впоследствии злоумышленника "командировали" на Бахмутское направление, где он обстреливал боевые позиции украинских войск недалеко от поселка Курдюмовка.

Напомним, в СБУ подтвердили, что хакерскую атаку на сеть крупнейшего мобильного оператора "Киевстар" совершила одна из российских группировок. Ранее в СМИ сообщалось о группе хакеров "Солнцепек".

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